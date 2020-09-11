Регулярный секс положительно влияет на здоровье, в частности на повышение иммунной системы организма.

Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на сексолога Кейт Тейлор.

Читайте также 5 интересных и неожиданных фактов о твоем члене, которые ты не знал

Тейлор отметила, что люди, которые имеют интимную связь минимум три раза в неделю, имеют прочный иммунитет.

Какова польза секса:

Повышает иммунитет

Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что люди, которые имели половые контакты как минимум три раза в неделю, имели на 30 процентов высший уровень антител.

Улучшает самочувствие

Во время секса ваш мозг становится лабораторией химических веществ. Эндорфины, окситоцин и дофамин создают ощущение возбуждения, которое вы испытываете в это время.

Как говорится в исследованиях, секс также защищает от депрессии, улучшая наше общее счастье.

Облегчает боль

Сексолог рекомендует не отказываться от секса, если болит голова. Отмечается, что оргазмы могут вылечить головную боль, менструальные боли, боли в спине и даже боль при артрите.

Секс облегчает боль / Фото: Getty Images

Улучшает сон

Секс перед сном может улучшить качество вашего сна. После секса мужчины сразу чувствуют расслабленность и усталость. У женщин приток эстрогена также может усилить быстрый сон.

Секс поддерживает мышечный тонус и кровоток

Это не дает сексу становиться болезненным, особенно у женщин, переживающих менопаузу.

Уменьшает риски возникновения рака простаты

Рак предстательной железы является одной из самых больших угроз для здоровья мужчин старше 60 лет. Естественным способом предотвратить это может быть увеличение количества секса.