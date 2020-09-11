7 причин начать больше заниматься сексом
Регулярный секс положительно влияет на здоровье, в частности на повышение иммунной системы организма.
Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на сексолога Кейт Тейлор.
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Тейлор отметила, что люди, которые имеют интимную связь минимум три раза в неделю, имеют прочный иммунитет.
Какова польза секса:
- Повышает иммунитет
Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что люди, которые имели половые контакты как минимум три раза в неделю, имели на 30 процентов высший уровень антител.
- Улучшает самочувствие
Во время секса ваш мозг становится лабораторией химических веществ. Эндорфины, окситоцин и дофамин создают ощущение возбуждения, которое вы испытываете в это время.
Как говорится в исследованиях, секс также защищает от депрессии, улучшая наше общее счастье.
- Облегчает боль
Сексолог рекомендует не отказываться от секса, если болит голова. Отмечается, что оргазмы могут вылечить головную боль, менструальные боли, боли в спине и даже боль при артрите.
Секс облегчает боль / Фото: Getty Images
- Улучшает сон
Секс перед сном может улучшить качество вашего сна. После секса мужчины сразу чувствуют расслабленность и усталость. У женщин приток эстрогена также может усилить быстрый сон.
- Секс поддерживает мышечный тонус и кровоток
Это не дает сексу становиться болезненным, особенно у женщин, переживающих менопаузу.
- Уменьшает риски возникновения рака простаты
Рак предстательной железы является одной из самых больших угроз для здоровья мужчин старше 60 лет. Естественным способом предотвратить это может быть увеличение количества секса.