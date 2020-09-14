Мужчины чаще несут ответственность за отсутствие секса в браке, потому что испытывают определенное давление, которое обязывает их выполнять супружеские обязанности.

Анализ 64 исследований сексуальных отношений супружеских пар выявил, что мужчины чаще отказываются от секса, пишет Journal of Sex Research.

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Стереотипы о мужской сексуальности

К тому же как и у женщин, недостаток эмоциональной связи или страх, что партнер будет считать их непривлекательными, тоже может помешать мужским проявлениям страсти по ночам.

Результаты анализа разрушают и другой стереотип – они говорят о том, что женщины, а не мужчины, чаще склонны отказываться от секса, поскольку находились в интимных отношениях с этим партнером в течение длительного времени.



Мужчины не имеют более сильного сексуального желания / Фото Unsplash

Исследования также показывают, что эмоциональная связь важна для обоих партнеров.

Почему мужчины отказываются от секса

Мужчины ощущают давление со стороны жены, своей девушки или общества в целом, потому что их побуждают сделать первый шаг и инициировать сексуальные отношения, даже если мужчины этого не хотят.

Мужчины волнуются по поводу того, что у них не возникнет сексуального желания или они не смогут заняться сексом, а это способно разрушить любовные отношения.

Авторы также приходят к выводу, что следует принять тот факт, что при сексуальных отношениях желание может накатывать волнами – с приливами и отливами. Предположение о том, что у мужчин сексуальное желание более сильное, чем у женщин, просто не подкрепляется конкретными данными.