Женщины до 40 лет при выборе партнера гораздо требовательнее к образованности. Мужчины становятся требовательнее к этому критерию с возрастом.

Исследователи из Квинслендского технологического университета (Queensland University of Technology) проанализировали поведение 41 000 австралийцев на сайте RSVP в течение четырех месяцев в 2016 году.

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Важность образования в выборе партнера

На пике детородной функции (с 18 до 30 лет) как мужчины, так и женщины уделяли уровню образования заметное внимание. Важность этого фактора становилась все меньше по мере того, как люди становились старше.

Однако, во всех возрастных группах у женщин были явно более высокие требования к минимальному уровню образования у потенциального партнера. Женщины в любом возрасте искали мужчин с равным или более высоким, чем у них, уровнем образования. На пике фертильности это было особенно заметно.

В противоположность этому, мужчины становятся более требовательными к образованию партнерши в возрасте после 40 лет, в годы которые являются потенциально наиболее плодотворные в карьерном и материальном отношении.

Почему обращают внимание на образование

Психологическая мотивация в этом случае связана с тем, что образование рассматривается как показатель качества во многих культурах. Другими словами, образование часто связано с социальным статусом и интеллектом – атрибутами, которые пользуются спросом.