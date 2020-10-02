Команда американських учених з'ясувала, що геї, лесбійки та бісексуали страждають від мігрені частіше, ніж гетеросексуали. До цього висновку дослідники дійшли, проаналізувавши статистику захворювання.

До вибірки дослідників потрапили 9894 людини (49% чоловіків і 51% жінок), пише JAMA Neurology.

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Наявність в учасників мігрені перевірялося за допомогою діагностичних критеріїв Міжнародного товариства головного болю, а сексуальну орієнтацію вчені розділили на три категорії.

Виключно гетеросексуальна (8426 осіб), в основному гетеросексуальна (люди своєї статі іноді здаються привабливими – одна 1662 людини), бі- та гомосексуальна (406 осіб). Учасники самі вибирали, до якої категорії вони себе відносять.

У представників ЛГБТ частіше стаються напади мігрені

У некоректованих моделях в основному гетеросексуали (р <0,001), бі- і гомосексуали (р <0,004 частіше страждали від мігрені, ніж люди з виключно гетеросексуальною орієнтацією.

У скоригованих групах в основному гетеросексуали мали вищі шанси розвитку нападу мігрені в порівнянні з виключно гетеросексуалами (р = 0,004). Така ж ситуація спостерігається і при порівнянні бі- і гомосексуалів з виключно гетеросексуалами (р = 0,003).

Чому це виникає

За словами вчених, сильні головні болі у представників ЛГБТ може спровокувати стрес, пов'язаний з забобонами та дискримінацією в суспільстві.