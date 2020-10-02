Представники ЛГБТ частіше мають мігрень
Команда американських учених з'ясувала, що геї, лесбійки та бісексуали страждають від мігрені частіше, ніж гетеросексуали. До цього висновку дослідники дійшли, проаналізувавши статистику захворювання.
До вибірки дослідників потрапили 9894 людини (49% чоловіків і 51% жінок), пише JAMA Neurology.
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Наявність в учасників мігрені перевірялося за допомогою діагностичних критеріїв Міжнародного товариства головного болю, а сексуальну орієнтацію вчені розділили на три категорії.
Виключно гетеросексуальна (8426 осіб), в основному гетеросексуальна (люди своєї статі іноді здаються привабливими – одна 1662 людини), бі- та гомосексуальна (406 осіб). Учасники самі вибирали, до якої категорії вони себе відносять.
У представників ЛГБТ частіше стаються напади мігрені
У некоректованих моделях в основному гетеросексуали (р <0,001), бі- і гомосексуали (р <0,004 частіше страждали від мігрені, ніж люди з виключно гетеросексуальною орієнтацією.
У скоригованих групах в основному гетеросексуали мали вищі шанси розвитку нападу мігрені в порівнянні з виключно гетеросексуалами (р = 0,004). Така ж ситуація спостерігається і при порівнянні бі- і гомосексуалів з виключно гетеросексуалами (р = 0,003).
Чому це виникає
За словами вчених, сильні головні болі у представників ЛГБТ може спровокувати стрес, пов'язаний з забобонами та дискримінацією в суспільстві.