Команда американских ученых выяснила, что геи, лесбиянки и бисексуалы страдают от мигрени чаще, чем гетеросексуалы. К этому выводу исследователи пришли, проанализировав статистику заболевания.

В выборку исследователей попали 9 894 человека (49% мужчин и 51% женщин), пишет JAMA Neurology.

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Наличие у участников мигрени проверялось с помощью диагностических критериев Международного общества головной боли, а сексуальную ориентацию ученые разделили на три категории.

Исключительно гетеросексуальная (8 426 человек), в основном гетеросексуальная (люди своего пола иногда кажутся привлекательными – 1 662 человека), би- и гомосексуальная (406 человек). Участники сами выбирали, к какой категории они себя относят.

У представителей ЛГБТ чаще происходят приступы мигрени

В некорректированных моделях в основном гетеросексуалы (р <0,001), би- и гомосексуалы (р <0,004) чаще страдали от мигрени, чем люди с исключительно гетеросексуальной ориентацией.

В скорректированных группах в основном гетеросексуалы имели более высокие шансы развития приступа мигрени по сравнению с исключительно гетеросексуалами (р = 0,004). Такая же ситуация наблюдается и при сравнении би- и гомосексуалов с исключительно гетеросексуалами (р = 0,003).

Почему это происходит

По словам ученых, сильные головные боли у представителей ЛГБТ может спровоцировать стресс, связанный с предрассудками и дискриминацией в обществе.