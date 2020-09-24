Сексуальная ориентация – один из важных факторов риска ряда болезней. Знание о существовании таких особенностей помогает врачам эффективно оказывать помощь и проводить профилактику.

Оказалось, что в определенных случаях бисексуалы сталкиваются с большим риском для здоровья, чем геи и лесбиянки, пишет ncbi.

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Самыми важными причинами, по которым у бисексуалов есть особые проблемы, которые отличают их от других представителей ЛГБТ-сообщества, называют двойную дискриминацию и феномен невидимости.

Они становятся жертвами гомофобии, преступлений на почве ненависти, стигматизации. С другой стороны, их проблемы часто игнорируют специалисты, СМИ и само ЛГБТ-сообщество. Само существование бисексуальности нередко ставят под сомнение, различные образовательные материалы и программы толерантности часто касаются только проблем геев и лесбиянок.

Это может приводить к тому, что они чаще других сталкиваются с одиночеством, нарушениями психического и физического здоровья.

Психическое здоровье

У бисексуалов выше риск депрессии и самоубийств, чем у гетеросексуалов, геев и лесбиянок. В течение жизни бисексуальные женщины чаще сталкиваются с тревожностью (59%) и расстройствами настроения (58%), чем лесбиянки (31% и 30% соответственно).

Бисексуальные мужчины в детстве подвергались физическим издевательствам или сексуальному насилию чаще, чем гетеросексуальные. Кроме того, они чаще страдали от различных видов травли, чем гомосексуалы.

Физическое здоровье

Физическое здоровье бисексуалов также в среднем часто оказывается хуже, чем здоровье гетеросексуалов и гомосексуалов. Например, у них чаще случаются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), они чаще болеют гипертонией и диабетом. Сами бисексуалы чаще, чем люди других сексуальных ориентаций, считают свое здоровье плохим.

В определенных случаях у бисексуалов выше риск инфекций, передающихся половым путем. Например, в некоторых странах, где гомосексуалам предоставляется тестирование на ВИЧ и ВПЧ, они таких услуг не получают.