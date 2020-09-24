Сексуальна орієнтація – один з важливих факторів ризику ряду хвороб. Знання про існування таких особливостей допомагає лікарям ефективно надавати допомогу і проводити профілактику.

Виявилось, що в певних випадках бісексуали стикаються з більшим ризиком для здоров'я, ніж геї та лесбіянки, пише ncbi.

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Найважливішими причинами, за якими у бісексуалів є особливі проблеми, які відрізняють їх від інших представників ЛГБТ-спільноти, називають подвійну дискримінацію і феномен невидимості

Вони стають жертвами гомофобії, злочинів на ґрунті ненависті, стигматизації. З іншого боку, їхні проблеми часто ігнорують фахівці, ЗМІ та сама ЛГБТ-спільнота. Саме існування бісексуальності нерідко ставлять під сумнів, різні освітні матеріали та програми толерантності часто стосуються тільки проблем геїв і лесбіянок.

Це може призводити до того, що вони частіше за інших стикаються з самотністю, порушеннями психічного та фізичного здоров'я.

Психічне здоров'я

У бісексуалів вищий ризик депресії та самогубств, ніж у гетеросексуалів, геїв і лесбіянок. Протягом життя бісексуальні жінки частіше стикаються з тривожністю (59%) і розладами настрою (58%), ніж лесбійки (31% і 30% відповідно).

Бісексуальні чоловіки в дитинстві піддавалися фізичним знущанням або сексуальному насильству частіше, ніж гетеросексуальні. Крім того, вони частіше страждали від різних видів цькування, ніж гомосексуали.

Фізичне здоров'я

Фізичне здоров'я бісексуалів також в середньому часто виявляється гіршим, ніж здоров'я гетеросексуалів і гомосексуалів. Наприклад, у них частіше трапляються серцево-судинні захворювання (інфаркт і інсульт), вони частіше хворіють на гіпертонію та діабет. Самі бісексуали частіше, ніж люди інших сексуальних орієнтацій, вважають своє здоров'я поганим.

У певних випадках у бісексуалів вище ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом. Наприклад, в деяких країнах, де гомосексуалів надається тестування на ВІЛ та ВПЛ, вони таких послуг не отримують.