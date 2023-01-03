Дивовижний мікросвіт

У прісних водах по всьому світу зустрічаються хальтерії (Halteria) – крихітні інфузорії, які є далекою ріднею відомої нам інфузорії-туфельки. Щоправда, якщо їхня знаменита родичка переважно харчується бактеріями, грибами та водоростями, то улюблена страва хальтерії – хлоровіруси.

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Вони заражають мікроскопічні зелені водорості, що в результаті призводить до їхньої смерті: клітини розриваються зсередини, як повітряна кулька і вірусні частинки виходять назовні.

Пожирачі вірусів

Раніше вчені вже фіксували сам факт поїдання вірусів одноклітинними мікроорганізмами, але ніколи раніше вони не виявляли мікроба, який би зробив вірусні частинки своїм основним джерелом харчування. Традиційно вважалося, що віруси надто низькокалорійні, щоб забезпечувати енергією навіть найменшого хижака. Проте їхні частки містять білки, жири та нуклеїнові кислоти, що робить їх досить привабливою їжею.

І дійсно: навіть на дієті, що складається з одних вірусів, хальтерії успішно ростуть і розмножуються. Усього за добу інкубування у краплі води, куди дослідники додали щедру порцію хлоровірусів (інших джерел живлення там не було), чисельність хальтерій зросла у 15 разів. Число вірусів тим часом скоротилося в 100 разів.

Результати дослідження цікаві не лише тому, що це перший відомий випадок віроядності у живих організмів. Вони також змушують нас переглянути весь вуглецевий цикл у мікросвіті, де віруси не просто сприяють його викиду із заражених клітин, але можуть служити його джерелом для ненаситних віроядних інфузорій.