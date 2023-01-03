Удивительный микромир

В пресных водах по всему миру встречаются хальтерии (Halteria) – крохотные инфузории, которые являются дальней родней известной нам инфузории-туфельки. Правда, если их знаменитая родственница преимущественно питается бактериями, грибами и водорослями, то любимое блюдо хальтерии – хлоровирусы.

Также на тему: Как не подхватить свиной грипп

Они заражают микроскопические зеленые водоросли, что в результате приводит к их смерти: клетки разрываются изнутри, как воздушный шарик и вирусные частицы выходят наружу.

Пожиратели вирусов

Ранее ученые уже фиксировали сам факт поедания вирусов одноклеточными микроорганизмами, но никогда раньше они не обнаруживали микроба, который сделал вирусные частицы своим основным источником питания. Традиционно считалось, что вирусы слишком низкокалорийны, чтобы снабжать энергией даже малейшего хищника. Однако их частицы содержат белки, жиры и нуклеиновые кислоты, что делает их достаточно привлекательной пищей.

И действительно: даже на диете, состоящей из одних вирусов, хальтерии успешно растут и размножаются. Всего за сутки инкубирования в капле воды, куда исследователи добавили щедрую порцию хлоровирусов (других источников питания не было), численность хальтерий выросла в 15 раз. Число вирусов в это время сократилось в 100 раз.

Результаты исследования интересны не только потому, что это первый известный случай вероятности живых организмов. Они также заставляют нас просмотреть весь углеродный цикл в микромире, где вирусы не просто способствуют его выбросу из зараженных клеток, но могут служить его источником для ненасытных инфузорий.