Свиной грипп или H1N1, вызванный вирусом гриппа типа А, одним из штаммов сезонного гриппа. Впервые H1N1 появился в 2009 году весной у свиней. Впоследствии вирус мутировал и стал заразен для человека.

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Вирусом нельзя заразиться, если есть свинину или другую пищу. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путём.

Симптомы свиного гриппа

Проявления свиного гриппа такие же, как и у обычного:

повышенная температура;

озноб;

боли в мышцах и суставах;

кашель;

боль в горле;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

усталость;

понос;

тошнота и рвота.

Симптомы развиваются в течение одного-трех дней после контакта с вирусом. Обратитесь к врачу, если вы беременны, имеете хронические заболевания, например астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, или появились следующие симптомы:

одышка;

боль в груди;

сильное головокружение;

судороги;

сильная слабость и мучительная боль в мышцах.

Как не заболеть свиным гриппом

Лучшая защита от осложнений гриппа – ежегодная вакцинация. Для профилактики свиного гриппа: