Свиной грипп или H1N1, вызванный вирусом гриппа типа А, одним из штаммов сезонного гриппа. Впервые H1N1 появился в 2009 году весной у свиней. Впоследствии вирус мутировал и стал заразен для человека.

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Вирусом нельзя заразиться, если есть свинину или другую пищу. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путём.

Симптомы свиного гриппа

Проявления свиного гриппа такие же, как и у обычного:

  • повышенная температура;
  • озноб;
  • боли в мышцах и суставах;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • насморк или заложенность носа;
  • головная боль;
  • усталость;
  • понос;
  • тошнота и рвота.

Симптомы развиваются в течение одного-трех дней после контакта с вирусом. Обратитесь к врачу, если вы беременны, имеете хронические заболевания, например астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, или появились следующие симптомы:

  • одышка;
  • боль в груди;
  • сильное головокружение;
  • судороги;
  • сильная слабость и мучительная боль в мышцах.

Как не заболеть свиным гриппом

Лучшая защита от осложнений гриппа – ежегодная вакцинация. Для профилактики свиного гриппа:

  • Тщательно мойте руки и пользуйтесь санитайзером для рук на спиртовой основе в общественных местах.
  • Прикрывайте рот, когда чихаете и кашляете, лучше всего это делать в салфетку, платок или локоть.
  • Старайтесь не прикасаться к глазам в общественном месте.
  • Если вы живете с больным, регулярно чистите поверхности, чтобы избежать распространения вируса.
  • По возможности избегайте скопления людей, особенно в сезонные вспышки заболевания (ноябрь – декабрь).