Свиной грипп или H1N1, вызванный вирусом гриппа типа А, одним из штаммов сезонного гриппа. Впервые H1N1 появился в 2009 году весной у свиней. Впоследствии вирус мутировал и стал заразен для человека.
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Вирусом нельзя заразиться, если есть свинину или другую пищу. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путём.
Симптомы свиного гриппа
Проявления свиного гриппа такие же, как и у обычного:
- повышенная температура;
- озноб;
- боли в мышцах и суставах;
- кашель;
- боль в горле;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- усталость;
- понос;
- тошнота и рвота.
Симптомы развиваются в течение одного-трех дней после контакта с вирусом. Обратитесь к врачу, если вы беременны, имеете хронические заболевания, например астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, или появились следующие симптомы:
- одышка;
- боль в груди;
- сильное головокружение;
- судороги;
- сильная слабость и мучительная боль в мышцах.
Как не заболеть свиным гриппом
Лучшая защита от осложнений гриппа – ежегодная вакцинация. Для профилактики свиного гриппа:
- Тщательно мойте руки и пользуйтесь санитайзером для рук на спиртовой основе в общественных местах.
- Прикрывайте рот, когда чихаете и кашляете, лучше всего это делать в салфетку, платок или локоть.
- Старайтесь не прикасаться к глазам в общественном месте.
- Если вы живете с больным, регулярно чистите поверхности, чтобы избежать распространения вируса.
- По возможности избегайте скопления людей, особенно в сезонные вспышки заболевания (ноябрь – декабрь).