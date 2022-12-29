Свинячий грип, або H1N1, викликаний вірусом грипу типу А, одним зі штамів сезонного грипу. Вперше H1N1 з'явився 2009 року навесні у свиней. Згодом вірус мутував і став заразним для людини.
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Вірусом не можна заразитися, якщо їсти свинину чи іншу їжу. Він передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом.
Симптоми свинячого грипу
Прояви свинячого грипу такі ж, як і у звичайного:
- підвищена температура;
- озноб;
- біль у м'язах та суглобах;
- кашель;
- біль в горлі;
- нежить чи закладеність носа;
- головний біль;
- втома;
- пронос;
- нудота та блювання.
Симптоми розвиваються протягом одного-трьох днів після контакту з вірусом. Зверніться до лікаря, якщо ви вагітні, маєте хронічні захворювання, наприклад, астму, діабет, серцево-судинні захворювання, або з'явилися такі симптоми:
- задишка;
- біль у грудях;
- сильне запаморочення;
- судоми;
- сильна слабкість та нестерпний біль у м'язах.
Як не захворіти на свинячий грип
Найкращий захист від ускладнень грипу — щорічна вакцинація. Для профілактики свинячого грипу:
- Ретельно мийте руки та у громадських місцях користуйтеся санітайзером для рук на спиртовій основі.
- Прикривайте рот, коли чхаєте і кашляєте, найкраще це робити в серветку, хустку або лікоть.
- Намагайтеся не торкатися очей у громадському місці.
- Якщо живете із хворим, регулярно чистіть поверхні, щоб уникнути поширення вірусу.
- За можливості уникайте скупчення людей, особливо в сезонні спалахи захворювання (листопад – грудень).