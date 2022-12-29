Свинячий грип, або H1N1, викликаний вірусом грипу типу А, одним зі штамів сезонного грипу. Вперше H1N1 з'явився 2009 року навесні у свиней. Згодом вірус мутував і став заразним для людини.

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Вірусом не можна заразитися, якщо їсти свинину чи іншу їжу. Він передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми свинячого грипу

Прояви свинячого грипу такі ж, як і у звичайного:

підвищена температура;

озноб;

біль у м'язах та суглобах;

кашель;

біль в горлі;

нежить чи закладеність носа;

головний біль;

втома;

пронос;

нудота та блювання.

Симптоми розвиваються протягом одного-трьох днів після контакту з вірусом. Зверніться до лікаря, якщо ви вагітні, маєте хронічні захворювання, наприклад, астму, діабет, серцево-судинні захворювання, або з'явилися такі симптоми:

задишка;

біль у грудях;

сильне запаморочення;

судоми;

сильна слабкість та нестерпний біль у м'язах.

Як не захворіти на свинячий грип

Найкращий захист від ускладнень грипу — щорічна вакцинація. Для профілактики свинячого грипу: