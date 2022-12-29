Свинячий грип, або H1N1, викликаний вірусом грипу типу А, одним зі штамів сезонного грипу. Вперше H1N1 з'явився 2009 року навесні у свиней. Згодом вірус мутував і став заразним для людини.

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Вірусом не можна заразитися, якщо їсти свинину чи іншу їжу. Він передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми свинячого грипу

Прояви свинячого грипу такі ж, як і у звичайного:

  • підвищена температура;
  • озноб;
  • біль у м'язах та суглобах;
  • кашель;
  • біль в горлі;
  • нежить чи закладеність носа;
  • головний біль;
  • втома;
  • пронос;
  • нудота та блювання.

Симптоми розвиваються протягом одного-трьох днів після контакту з вірусом. Зверніться до лікаря, якщо ви вагітні, маєте хронічні захворювання, наприклад, астму, діабет, серцево-судинні захворювання, або з'явилися такі симптоми:

  • задишка;
  • біль у грудях;
  • сильне запаморочення;
  • судоми;
  • сильна слабкість та нестерпний біль у м'язах.

Як не захворіти на свинячий грип

Найкращий захист від ускладнень грипу — щорічна вакцинація. Для профілактики свинячого грипу:

  • Ретельно мийте руки та у громадських місцях користуйтеся санітайзером для рук на спиртовій основі.
  • Прикривайте рот, коли чхаєте і кашляєте, найкраще це робити в серветку, хустку або лікоть.
  • Намагайтеся не торкатися очей у громадському місці.
  • Якщо живете із хворим, регулярно чистіть поверхні, щоб уникнути поширення вірусу.
  • За можливості уникайте скупчення людей, особливо в сезонні спалахи захворювання (листопад – грудень).