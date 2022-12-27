Ситуацію ускладнює і велика кількість хворих серед лікарів. Через це зростає навантаження на неінфікованих медиків.

Зверніть увагу В Китаї за добу на коронавірус захворіли 37 мільйонів людей

Яка ситуація в Китаї

Протягом 3 років від першого спалаху коронавірусу в місті Ухань Китай суттєво покращив свою систему охорони здоров'я. У країні з'явилися нові відділення інтенсивної терапії. В поєднанні ж жорсткими обмеженнями це дозволило доволі швидко побороти хвилю захворювання.

Однак у Китаї так і не була проведена кампанія з вакцинації. Експерти кажуть, що у мешканців країни не виробився колективний імунітет, що у поєднанні з проблемами з вакцинацією зумовило новий сплеск захворювання.

У багатьох лікарнях, зокрема в Ухані, через високий рівень інфікування серед лікарів, у медустановах скасували обов'язкові перевірки медиків перед роботою. В одній лікарні нейрохірург провів 2 операції протягом дня, будучи хворим на коронавірус. Серед лікарень кількість хворих медиків сягає 80 – 90%. Також деякі медзаклади просять повернутися на роботу медиків-пенсіонерів.

Крім того, у Китаї спалахнули протести студентів медичних університетів, адже їх теж почали залучати до роботи у лікарнях, але оплата у них набагато менша, ніж у звичайних працівників. І це при тому, що навантаження у них таке ж, а деяким не дозволяють їхати додому на зимові канікули через роботу в лікарні. Причиною протестів стала смерть 23-річного студента-медика. За офіційною версією причиною смерті став серцевий напад, однак одногрупники покійного заперечують – вони кажуть, що смерть спричинила перевтома.

Офіційний Пекін намагається приховати смертельні наслідки нової хвилі пандемії, однак місцеві мешканці говорять про величезну кількість катафалків біля крематоріїв та мішків з трупами у похоронних бюро.

Проблема з нестачею донорів

Через новий спалах коронавірусу ще однією проблемою медичної системи Китаю стала нестача крові для переливання. Зокрема через зростання кількість хворих на COVID-19, суттєво зменшилася кількість донорів. Річ у тім, що у Китаї можна здавати кров лише через 6 місяців після одужання від коронавірусу.

Тому влада країни пішла на перегляд вимог до донорів. Тепер кров можна здавати за тиждень після одужання.