Ситуацию усугубляет и большое количество больных среди врачей. Из-за этого возрастает нагрузка на неинфицированных медиков.

Обратите внимание В Китае за сутки коронавирусом заболели 37 миллионов человек

Какая ситуация в Китае

В течение 3 лет от первой вспышки коронавируса в городе Ухань Китай существенно улучшил свою систему здравоохранения. В стране появились новые отделения интенсивной терапии. В сочетании же жесткими ограничениями это позволило довольно быстро побороть волну заболевания.

Однако в Китае так и не была проведена кампания по вакцинации. Эксперты говорят, что у жителей страны не выработался коллективный иммунитет, что в сочетании с проблемами с вакцинацией обусловило новый всплеск заболевания.

Во многих больницах, в частности в Ухане, из-за высокого уровня инфицирования среди врачей, в медучреждениях отменили обязательные проверки медиков перед работой. В одной больнице нейрохирург провел 2 операции в течение дня, будучи больным коронавирусом. Среди больниц количество больных медиков достигает 80 – 90%. Также некоторые медучреждения просят вернуться на работу медиков-пенсионеров.

Кроме того, в Китае вспыхнули протесты студентов медицинских университетов, ведь их тоже начали привлекать к работе в больницах, но оплата у них намного меньше, чем у обычных работников. И это при том, что нагрузка у них такая же, а некоторым не разрешают ехать домой на зимние каникулы из-за работы в больнице. Причиной протестов стала смерть 23-летнего студента-медика. По официальной версии причиной смерти стало сердечный приступ, однако одногруппники покойного отрицают – они говорят, что причиной стало переутомление.

Официальный Пекин пытается скрыть смертельные последствия новой волны пандемии, однако местные жители говорят об огромном количестве катафалков у крематориев и мешков с труппами в похоронных бюро.

Проблема с нехваткой доноров

Из-за новой вспышки коронавируса еще одной проблемой медицинской системы Китая стала нехватка крови для переливания. В частности, из-за роста числа больных COVID-19, существенно уменьшилось количество доноров. Дело в том, что в Китае можно сдавать кровь через 6 месяцев после выздоровления от коронавируса.

Поэтому власти страны пошли на пересмотр требований к донорам. Теперь кровь можно сдавать через неделю после выздоровления.