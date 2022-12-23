Рекорд заражений в Китае

С начала декабря коронавирусом заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет 18% населения страны. Такие оценки были объявлены на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения.

Также на тему: В Китае критическая ситуация с коронавирусом: крематории не справляются с наплывом тел

По этим подсчетам, только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек. При этом независимые аналитики оценивали приблизительное количество заболевших только в миллион человек в день. А суточная смертность, по их данным, составляет пять тысяч человек.

Также эксперты прогнозируют до 2 миллионов смертей от этого заболевания в течение следующего года. Но делать такие предсказания сложно, особенно в Китае из-за непрозрачного обмена информацией.

Что вызвало критическую ситуацию

Непреклонная и жесткая политика Китая нулевой терпимости к коронавирусу, которая имела целью изолировать всех инфицированных людей, помогала держать ситуацию под контролем. Но внезапный отказ от ограничений, о котором было объявлено из-за волны протестов против карантина показала, что нация недостаточно вакцинирована и не имеет достаточного количества лекарств и больниц.

По данным властей, в Китае полностью вакцинировано более 90% населения, однако среди пожилых людей, составляющих основную группу риска, вакцинацию прошли менее половины. При этом независимые эксперты сомневаются в эффективности вакцин, которые используют Китае.

Непонятно, насколько масштабна текущая вспышка, поскольку Китай сократил тестирование и перестал сообщать о большинстве легких случаев. Но репортеры сообщали, что отделения интенсивной терапии больниц переполнены пациентами, а кареты скорой помощи не принимают вызовы из-за загруженности. Но широко распространенные по всей стране сообщения о больничных, нехватке жаропонижающих лекарств и сверхурочной работе персонала в крематориях свидетельствуют, что вирус широко распространен.