Засвоєння алкоголю починається приблизно через 10 хвилин після його надходження в організм: приблизно 80% алкоголю поглинається тонким кишечником, а 20% – шлунком.

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Чому виникає перегар

Після цього продукти розпаду алкоголю потрапляють у кров і поширюються по всьому тілу. Кров фільтрується в нирках та легенях, насичується киснем та очищається від вуглекислого газу та продуктів розпаду алкоголю. Печінка грає ключову роль розкладанні алкоголю на складові речовини.

На першому етапі етанол перетворюється на альдегід, який створює характерний запах перегару. З часом альдегід перетворюється на оцтову кислоту, на цьому етапі запах стає менш вираженим, але все ще відчутним.

Продукти розпаду виводяться з організму через сечу, кал, піт і, звичайно, дихання, що призводить до появи характерного запаху алкоголю в повітрі, яке видихається. Таким чином, перегар фактично йде з легенів, і використання жуйки або кави неефективні, щоб позбутися від нього.

Як позбутися перегару

В інтернеті з'являється безліч народних методів, які стверджують, що вони здатні побороти перегар: жувати жуйку, петрушку або м'яту, ретельно чистити зуби. Але всі ці прийоми тимчасово приховують запах у роті, але не впливають на причину, не сприяють прискореному розпаду продуктів алкоголю в організмі.

Навіть спеціалізовані жувальні таблетки безсилі, тому що ароматизатори та кофеїн у їхньому складі просто замаскувати запах, але не усунути його джерело.

Повне звільнення від перегару відбувається, коли організм повністю позбудеться залишків алкоголю в крові. Час, протягом якого алкоголь може бути у крові, становить до 6 годин, а в повітрі, що видихається, слині або сечі – від 12 годин до доби. Застосування нових тестів дозволяє виявляти залишки спирту в сечі протягом 72 годин.

Можна трохи прискорити процес виведення алкоголю, якщо пропотіти: наприклад, зробити фізичні вправи, а потім прийняти душ і переодягнутися. Також можна пити більше води – так спирт швидше вийде із сечею.

Приблизну швидкість виведення алкоголю з крові можна розрахувати за допомогою онлайн-калькулятора – він враховує вагу та кількість випитого.