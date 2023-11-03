Жіночий алкоголізм лікується

Є думка, що алкоголізм ділиться на жіночий та чоловічий і що жіночий страшніший як мінімум тому, що він невиліковний. Це не так.

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Будь-яка алкогольна залежність лікується: насамперед психотерапією, спеціальними препаратами, які викликають неприємні відчуття при вживанні алкоголю та пригнічують бажання пити, та профілактичними програмами для пацієнтів та їх рідних.

Лікування алкоголізму майже не залежить від статі. Але, можливо, різниця в лікуванні алкоголізму у чоловіків і жінок таки має бути. Вживання алкоголю жінками часто пов'язують із підвищеним ризиком сексуального насильства.

Те, як пов'язана залежність із проблемами в сексуальному житті та насильством, поки що вивчено слабо, але опитування 35 жінок з алкоголізмом показало, що вона напевно є: подібні події часто передували розвитку захворювання або супроводжували його. Тому автори дослідження рекомендували звернути увагу на питання сексуальності у програмах лікування алкогольної залежності у жінок.

Алкоголь впливає на жінок сильніше, ніж на чоловіків

Жінки швидше п'яніють, ніж чоловіки: це пов'язано з різницею у вазі та кількості рідини в організмі. У жінок швидше зростає вміст алкоголю в крові, тому, якщо чоловік і жінка однакової ваги вип'ють одну й ту саму кількість алкоголю, швидше за все, жінка сп'яніє швидше. Ефект від алкоголю у жінок може зберігатися довше, ніж у чоловіків.

Через алкоголь у жінок частіше виникають проблеми з печінкою, причому для розвитку хвороби необов'язково багато пити. Зловживання алкоголем також може спричинити захворювання серця. Жінки хворіють частіше, ніж чоловіки, навіть якщо випивають менше алкоголю протягом життя.

Мозок жінок більш схильний до впливу алкоголю: вчені з'ясували, що у жінок, що питають, обсяг сірої речовини скорочується сильніше, ніж у чоловіків-алкоголіків. Жінки можуть бути більш схильні до провалів у пам'яті через сильне сп'яніння. Зрештою, вживання алкоголю навіть у невеликих дозах підвищує ризик розвитку раку грудей.

Симптоми алкоголізму

Навіть якщо людина випиває по пляшці пива або келих вина щодня, у нього необов'язково розвивається алкоголізм. Про розвиток алкогольної залежності можуть свідчити такі симптоми:

нездатність обмежити кількість алкоголю;

бажання обмежити кількість алкоголю та безуспішні спроби це зробити;

сильний потяг до споживання алкоголю;

нездатність виконувати особисті чи професійні обов'язки через алкоголь;

вживання алкоголю навіть тоді, коли це призводить до проблем чи небезпеки, наприклад водіння нетверезим;

повна або часткова відмова від роботи або хобі;

розвиток толерантності до алкоголю – щоб досягти "потрібного" ступеня сп'яніння, потрібно випити більше, ніж раніше;

поява синдрому відміни – нудоти, пітливості, тремтіння при відмові від алкоголю або скороченні вживання.

Ці симптоми – привід звернутися до лікаря-нарколога. Іноді люди із залежністю ігнорують симптоми , тому важливо прислухатися до близьких, якщо вони б'ють на сполох і просять пити менше або відмовитися від алкоголю.