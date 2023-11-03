Женский алкоголизм лечится

Есть мнение, что алкоголизм делится на женский и мужской и что женский более страшный как минимум потому, что он неизлечим. Это не так.

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Любая алкогольная зависимость лечится: прежде всего психотерапией, специальными препаратами, которые вызывают неприятные ощущения при употреблении алкоголя и подавляют желание пить и профилактическими программами для пациентов и их родных.

Лечение алкоголизма почти не зависит от пола. Но, возможно, разница в лечении алкоголизма у мужчин и женщин должна быть. Употребление алкоголя женщинами часто связывают с повышенным риском сексуального насилия.

То, как связана зависимость с проблемами в сексуальной жизни и насилием, пока изучен слабо, но опрос 35 женщин с алкоголизмом показал, что она наверняка есть: подобные события часто предшествовали развитию заболевания или сопровождали его. Поэтому авторы исследования рекомендовали обратить внимание на вопросы сексуальности в программах лечения алкогольной зависимости у женщин.

Алкоголь влияет на женщин сильнее, чем на мужчин

Женщины скорее пьянеют, чем мужчины: это связано с разницей в весе и количестве жидкости в организме. У женщин быстрее растет содержание алкоголя в крови, поэтому, если мужчина и женщина одинакового веса выпьют одно и то же количество алкоголя, скорее всего, женщина опьянеет быстрее. Эффект от алкоголя у женщин может сохраняться дольше мужчин.

Из-за алкоголя у женщин чаще возникают проблемы с печенью, причем для развития болезни необязательно обильно пить. Злоупотребление алкоголем также может вызвать заболевание сердца. Женщины болеют чаще мужчин, даже если выпивают меньше алкоголя в течение жизни.

Мозг женщин более подвержен воздействию алкоголя: ученые выяснили, что у спрашивающих женщин объем серого вещества сокращается сильнее, чем у мужчин-алкоголиков. Женщины могут быть более склонны к провалам в памяти из-за сильного опьянения. В конце концов употребление алкоголя даже в небольших дозах повышает риск развития рака груди.

Симптомы алкоголизма

Даже если человек выпивает по бутылке пива или бокал вина каждый день, у него необязательно развивается алкоголизм. О развитии алкогольной зависимости могут свидетельствовать следующие симптомы:

неспособность ограничить количество алкоголя;

желание ограничить количество алкоголя и попытки это сделать;

сильное влечение к потреблению алкоголя;

неспособность выполнять личные или профессиональные обязанности по алкоголю;

употребление алкоголя даже тогда, когда это приводит к проблемам или опасности, например вождения нетрезвым;

полный или частичный отказ от работы или хобби;

развитие толерантности к алкоголю – чтобы достичь "нужной" степени опьянения, нужно выпить больше, чем раньше;

появление синдрома отмены – тошноты, потливости, дрожания при отказе от алкоголя или сокращении употребления.

Эти симптомы – повод обратиться к врачу-наркологу. Иногда люди с зависимостью игнорируют симптомы, поэтому важно прислушиваться к близким, если они бьют тревогу и просят пить меньше или отказаться от алкоголя.