Усвоение алкоголя начинается через 10 минут после его поступления в организм: примерно 80% алкоголя поглощается тонким кишечником, а 20% - желудком.

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Почему возникает перегар

После этого продукты распада алкоголя попадают в кровь и распространяются по всему телу. Кровь фильтруется в почках и легких, пропитывается кислородом и очищается от углекислого газа и продуктов распада алкоголя. Печень играет ключевую роль в разложении алкоголя на составляющие вещества.

На первом этапе этанол превращается в альдегид, создающий характерный запах перегара. Со временем альдегид превращается в уксусную кислоту, на этом этапе запах становится менее выраженным, но все еще ощутимым.

Продукты распада выводятся из организма через мочу, кал, пот и, конечно, дыхание, что приводит к появлению характерного запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе. Таким образом, перегар фактически идет из легких, и использование жвачки или кофе неэффективно, чтобы избавиться от него.

Как избавиться от перегара

В интернете появляется множество народных методов, утверждающих, что они способны побороть перегар: жевать жвачку, петрушку или мяту, тщательно чистить зубы. Но все эти приемы временно скрывают запах во рту, но не влияют на причину, не способствуют ускоренному распаду продуктов алкоголя в организме.

Даже специализированные жевательные таблетки бессильны, потому что ароматизаторы и кофеин в их составе просто замаскировать запах, но не устранить его источник.

Полное освобождение от перегара происходит, когда организм полностью избавится от остатков алкоголя в крови. Время, в течение которого алкоголь может быть в крови, составляет до 6 часов, а в выдыхаемом воздухе слюне или моче – от 12 часов до суток. Применение новых тестов позволяет выявлять остатки спирта в моче в течение 72 часов.

Можно немного ускорить процесс выведения алкоголя, если пропотеть: например, сделать физические упражнения, а затем принять душ и переодеться. Также можно пить больше воды – так спирт быстрее выйдет с мочой.

Приблизительную скорость выведения алкоголя из крови можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора – он учитывает вес и количество выпитого.