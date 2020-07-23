Вчені створили коктейль з набору найсильніших антитіл, які отримали з крові пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби. Примітно, що хворі мали важкий перебіг COVID-19, а відтак імунна реакція була сильнішою. Ймовірно, такий набір антитіл може допомогти не лише в лікуванні пацієнтів, а й бути засобом захисту, як у випадку вакцини.

Американські вчені заявили, що коктейль антитіл ефективно знищив вірус SARS-CoV-2 у модельних тварин. Про дослідження пише Nature.

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Як винайшли коктейль антитіл

Дослідники попередньо взяли антитіла у 40 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у важкій формі, з них виділили 61 тип антитіл, а потім 9 найефективніших проти COVID-19.

Такий коктейль антитіл вбив віруси в культурі клітин, а лікування хом'яків показало повне знищення SARS-CoV-2 в тканинах легенів тварин,

– йдеться в дослідженні.

За словами вчених така терапія працює тому, що вони виділили найпотужніші антитіла, це досить просто застосовувати в медицині – виробити плазму з антитіл та ввести її пацієнтам.

Дослідники зазначили, що антитіла можна використовувати у якості терапії та як спосіб профілактики інфікування.

Дія антитіл на знищення вірусу

Крім того, різні антитіла спрямовані на різні місця спайкового білка, що дозволить запобігти стійкість SARS-CoV-2 до лікування.

Старт клінічних досліджень запланували на жовтень. У разі успіху вчені вважають антитіла перспективною заміною вакцини, особливо для уразливих груп людей. За попередніми даними вчених, антитіла будуть зберігатися в організмі після переливання крові впродовж трьох-шести місяців.