Ученые создали коктейль из набора сильнейших антител, которые получили из крови пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни. Примечательно, что больные имели тяжелое течение COVID-19, а затем иммунная реакция была сильнее. Вероятно, такой набор антител может помочь не только в лечении пациентов, но и быть средством защиты, как в случае вакцины.

Американські вчені заявили, що коктейль антитіл ефективно знищив вірус SARS-CoV-2 у модельних тварин. Про дослідження пише Nature.

Читайте також Вакцину від COVID-19 не можна буде масово застосовувати раніше 2021 року, – ВООЗ

Як винайшли коктейль антитіл

Дослідники попередньо взяли антитіла у 40 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у важкій формі, з них виділили 61 тип антитіл, а потім 9 найефективніших проти COVID-19.

Такий коктейль антитіл вбив віруси в культурі клітин, а лікування хом'яків показало повне знищення SARS-CoV-2 в тканинах легенів тварин,

– йдеться в дослідженні.

За словами вчених така терапія працює тому, що вони виділили найпотужніші антитіла, це досить просто застосовувати в медицині – виробити плазму з антитіл та ввести її пацієнтам.

Дослідники зазначили, що антитіла можна використовувати у якості терапії та як спосіб профілактики інфікування.

Дія антитіл на знищення вірусу

Крім того, різні антитіла спрямовані на різні місця спайкового білка, що дозволить запобігти стійкість SARS-CoV-2 до лікування.

Старт клінічних досліджень запланували на жовтень. У разі успіху вчені вважають антитіла перспективною заміною вакцини, особливо для уразливих груп людей. За попередніми даними вчених, антитіла будуть зберігатися в організмі після переливання крові впродовж трьох-шести місяців.