Небезпеку для здоров'я становлять лише окремі види мікробів, але переважно для людей з відкритими ранами на шкірі. Тому, якщо на вашому одязі немає видимих ​​забруднень, таких як бруд або кров, можна без побоювань сісти на ліжко.

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Однак слід бути обережнішим з нижньою білизною, яка носилася весь день, оскільки вона може містити мікроби, у тому числі з фекальних частинок.

Коли одяг може бути небезпечним

Ситуації, коли варто змінити вуличний одяг:

Якщо ви помітно забруднились, наприклад, потрапили під дощ чи пил.

Якщо існує ризик поширення захворювань через одяг, особливо якщо він контактував з інфекційними агентами або біологічними рідинами.

Спеціальний одяг, такий як робоча форма фермерів або медичних працівників, вимагає негайного прання через можливу наявність патогенних мікроорганізмів.

Зміна на домашній одяг також може бути кращою для комфорту та поваги особистих кордонів партнера, який може не схвалювати лежання на ліжку у вуличному одязі.

Як підтримувати чистоту в ліжку

Поради щодо підтримки гігієни спального місця: