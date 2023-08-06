Коли варто звертатись до лікаря

Для оцінки виразності гірсутизму (підвищена кількість волосся) зазвичай використовують шкалу Феррімана – Голлвея. За нею оцінюють кількість волосся у дев'яти місцях: над верхньою губою, на підборідді, грудях, верхній та нижній частинах живота, на передпліччях, стегнах, верхній та нижній частинах спини. Йдеться саме про термінальне волосся, тобто темне і жорстке.

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По кожній області оцінюють ступінь виразності проблеми в балах від 0 до 4. Відповідно, максимальний бал становить 36. Якщо загальний бал до 15, говорять про гірсутизм легкого ступеня. При цьому нижня межа залежить від етнічної приналежності жінки: наприклад, для жінок азійського походження вже 2 бали вважається гірсутизмом, а для близькосхідних – 9.

Щоб вирішити, чи потрібно звертатися до лікаря, варто оцінити такі фактори:

раптовий початок або значне посилення росту волосся з часом – це може говорити про медичну проблему, таку як синдром HAIR-AN – рідкісний підтип синдрому полікістозних яєчників або пухлина;

ступінь психологічних незручностей, які викликає проблема: навіть за низьких показників за шкалою Феррімана – Голлвея, якщо пацієнтка відчуває стрес та психологічні проблеми від наявності небажаного волосся, гірсутизм можна і потрібно лікувати.

Як видалити вуса у дівчини

Відповідей на питанням, як позбутися вусів, може бути кілька. Найпростіші заходи можна вжити самостійно, інші слід обговорити з лікарем.

Домашнє видалення волосся

Щоб прибрати вуса, можна використовувати різні засоби, від гоління до вищипування або видалення воском. Вибір залежить від особливостей шкіри та особистих уподобань.

Косметологічні процедури

Для отримання більш тривалого ефекту можна використовувати фотоепіляцію або електроліз. Фотоепіляція або лазерна епіляція вважається більш придатною для людей з темним волоссям. Електроліз більше підходить для світлого волосся. Обидва ці методи дають довготривалий ефект, оскільки впливають на фолікули та запобігають росту волосся. При цьому може знадобитися кілька процедур та можливі побічні ефекти, такі як запалення та зміна тону шкіри.

Оральні контрацептиви

Комбіновані оральні контрацептиви допомагають від гірсутизму, який пов'язаний із підвищеним рівнем чоловічих гормонів – андрогенів. Звичайно, цей варіант лікування підходить тільки жінкам, які не хочуть завагітніти. Обов'язково проконсультуватися з лікарем, щоб оцінити можливі протипоказання та підібрати правильний препарат.

Антиандрогени

Ці гормональні препарати перешкоджають зв'язуванню андрогенів зі своїми рецепторами, в такий спосіб дія чоловічих статевих гормонів знижується. Ці ліки можуть спричиняти вроджені дефекти, тому їх можна використовувати лише у поєднанні з ефективною контрацепцією.

Крем для контролю росту волосся

Існує спеціальний крем від вусиків у жінок. Він сповільнює ріст волосся на обличчі, але не допомагає видалити вже наявні. Для більшої ефективності його можна використовувати разом з епіляцією.

При цьому кожна жінка сама визначає, чи є для неї проблемою волосся на обличчі. Якщо це проблема, то нормально видаляти волосся та використовувати ліки. Але також нормально прийняти це як частину себе.