Яке волосся росте на тілі

Більшу частину тіла у жінок покриває пушкове волосся – коротке і м'яке, практично непомітне. Ще є термінальне волосся – "справжнє", помітне неозброєним оком. Окрім голови, у дорослих людей вони також ростуть на лобку, ногах та руках.

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Є частини тіла, на яких зазвичай термінальне волосся росте тільки у чоловіків, – це обличчя, груди, спина і живіт. Якщо в цих зонах у жінки росте термінальне волосся, тобто темне або жорстке, цей стан називають гірсутизмом. Гірсутизм – це не хвороба, але в деяких випадках може бути симптомом захворювання.

Чому з'являються вуса у жінок

Поява вусів у жінок не така рідкісна проблема, з нею стикаються від 5 до 10% жінок. Основна причина гірсутизму у надлишку чоловічих статевих гормонів – андрогенів, зокрема тестостерону.

Тестостерон – необхідний для жіночого організму гормон, зокрема, його низький рівень може призводити до зниження сексуального потягу, фертильності та м'язової сили. Але високий рівень цього гормону теж може погано впливати на здоров'я. Один із наслідків – поява у жінок волосся на обличчі, грудях чи спині. Інші симптоми: зменшення грудей, акне, огрубіння голосу, облисіння.

Волосся на обличчі, грудях або спині може бути особливістю жінки, а може бути проявом захворювання:

Синдром полікістозних яєчників – причина 70% випадків гірсутизму. Це захворювання спричинює надмірну кількість чоловічих статевих гормонів у жінок. Зазвичай воно починається в період статевого дозрівання і може призводити до гірсутизму, ожиріння, нерегулярних менструацій, безпліддя.

Ідіопатичний гіперандрогенізм це означає, що рівень чоловічих гормонів підвищений без явної причини. Також при цьому немає інших таких симптомів, як нерегулярні менструації. Це друга за популярністю причина гірсутизму.

Інші ендокринні порушення, такі як синдром Кушинга або гіперплазія надниркових залоз. При них також порушується гормональний баланс, що призводить до зростання волосся на обличчі.

Пухлина яєчників чи надниркових залоз – дуже рідкісна причина гірсутизму.

Також гірсутизм може бути побічною дією деяких ліків, наприклад, для лікування ендометріозу. Якщо партнер жінки використовує крем або інші топічні засоби з тестостероном, це також може спричинити появу волосся на обличчі чи інших небажаних місцях.