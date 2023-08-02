Какие волосы растут на теле

Большую часть тела у женщин покрывают пушковыми волосами – короткие и мягкие, практически незаметные. Еще есть терминальные волосы – "настоящие", заметные невооруженным глазом. Кроме головы у взрослых людей они также растут на лобке, ногах и руках.

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Есть части тела, на которых обычно терминальные волосы растут только у мужчин – это лицо, грудь, спина и живот. Если в этих зонах у женщины растут терминальные волосы, то есть темные или жесткие, это состояние называют гирсутизмом. Гирсутизм – это не болезнь, но в некоторых случаях может являться симптомом заболевания.

Почему появляются усы у женщин

Появление усов у женщин не столь редкая проблема, с ней сталкиваются от 5 до 10% женщин. Основная причина гирсутизма в избытке мужских половых гормонов – андрогенов, в частности, тестостерона.

Тестостерон – необходимый для женского организма гормон, в частности, его низкий уровень может приводить к снижению сексуального влечения, фертильности и мышечной силы. Но высокий уровень этого гормона тоже может плохо влиять на здоровье. Одно из последствий – появление у женщин волос на лице, груди или спине. Другие симптомы: уменьшение груди, акне, огрубение голоса, облысение.

Волосы на лице, груди или спине могут быть особенностью женщины, а могут быть проявлением заболевания:

Синдром поликистозных яичников – причина 70% случаев гирсутизма. Это заболевание вызывает избыточное количество мужских половых гормонов у женщин. Обычно оно начинается в период полового созревания и может приводить к гирсутизму, ожирению, нерегулярным менструациям, бесплодию.

Идиопатический гиперандрогенизм означает, что уровень мужских гормонов повышен без явной причины. Также при этом нет других таких симптомов как нерегулярные менструации. Это вторая по популярности причина гирсутизма.

Другие эндокринные нарушения, такие как синдром Кушинга или гиперплазия надпочечников. При них также нарушается гормональный баланс, что приводит к росту волос на лице.

Опухоль яичников или надпочечников – очень редкая причина гирсутизма.

Также гирсутизм может быть побочным действием некоторых лекарств, например для лечения эндометриоза. Если партнер женщины использует крем или другие топические средства с тестостероном, это также может привести к появлению волос на лице или других нежелательных местах.