Какие волосы растут на теле
Большую часть тела у женщин покрывают пушковыми волосами – короткие и мягкие, практически незаметные. Еще есть терминальные волосы – "настоящие", заметные невооруженным глазом. Кроме головы у взрослых людей они также растут на лобке, ногах и руках.
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Есть части тела, на которых обычно терминальные волосы растут только у мужчин – это лицо, грудь, спина и живот. Если в этих зонах у женщины растут терминальные волосы, то есть темные или жесткие, это состояние называют гирсутизмом. Гирсутизм – это не болезнь, но в некоторых случаях может являться симптомом заболевания.
Почему появляются усы у женщин
Появление усов у женщин не столь редкая проблема, с ней сталкиваются от 5 до 10% женщин. Основная причина гирсутизма в избытке мужских половых гормонов – андрогенов, в частности, тестостерона.
Тестостерон – необходимый для женского организма гормон, в частности, его низкий уровень может приводить к снижению сексуального влечения, фертильности и мышечной силы. Но высокий уровень этого гормона тоже может плохо влиять на здоровье. Одно из последствий – появление у женщин волос на лице, груди или спине. Другие симптомы: уменьшение груди, акне, огрубение голоса, облысение.
Волосы на лице, груди или спине могут быть особенностью женщины, а могут быть проявлением заболевания:
- Синдром поликистозных яичников – причина 70% случаев гирсутизма. Это заболевание вызывает избыточное количество мужских половых гормонов у женщин. Обычно оно начинается в период полового созревания и может приводить к гирсутизму, ожирению, нерегулярным менструациям, бесплодию.
- Идиопатический гиперандрогенизм означает, что уровень мужских гормонов повышен без явной причины. Также при этом нет других таких симптомов как нерегулярные менструации. Это вторая по популярности причина гирсутизма.
- Другие эндокринные нарушения, такие как синдром Кушинга или гиперплазия надпочечников. При них также нарушается гормональный баланс, что приводит к росту волос на лице.
- Опухоль яичников или надпочечников – очень редкая причина гирсутизма.
Также гирсутизм может быть побочным действием некоторых лекарств, например для лечения эндометриоза. Если партнер женщины использует крем или другие топические средства с тестостероном, это также может привести к появлению волос на лице или других нежелательных местах.