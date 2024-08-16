Опасность для здоровья представляют лишь отдельные виды микробов, но преимущественно для людей с открытыми ранами на коже. Поэтому, если на вашей одежде нет видимых загрязнений, таких как грязь или кровь, можно без опасений сесть на кровать.
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Однако следует быть осторожнее с нижним бельем, которое носилось весь день, поскольку оно может содержать микробы, в том числе из фекальных частиц.
Когда одежда может быть опасной
Ситуации, когда стоит сменить уличную одежду:
- Если вы заметно загрязнились, например, попали под дождь или пыль.
- Если существует риск распространения заболеваний через одежду, особенно если она контактировала с инфекционными агентами или биологическими жидкостями.
Специальная одежда, такая как рабочая форма фермеров или медицинских работников, требует немедленной стирки из-за возможного наличия патогенных микроорганизмов.
Смена на домашнюю одежду также может быть лучшей для комфорта и уважения личных границ партнера, который может не одобрять лежание на кровати в уличной одежде.
Как поддерживать чистоту в постели
Советы по поддержанию гигиены спального места:
- Принимать душ перед сном или хотя бы мыть наиболее загрязненные части тела.
- Не ложиться спать с мокрыми волосами, чтобы не создавать влажную среду для микробов.
- Давать кремам и лосьонам впитаться в кожу перед сном, чтобы не испачкать постельное белье.
- Регулярно менять постельное белье, особенно если с вами спят животные или дети.
- Избегать употребления пищи в постели, чтобы не оставлять крошки, которые могут быть источником дискомфорта.