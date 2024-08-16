Опасность для здоровья представляют лишь отдельные виды микробов, но преимущественно для людей с открытыми ранами на коже. Поэтому, если на вашей одежде нет видимых загрязнений, таких как грязь или кровь, можно без опасений сесть на кровать.

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Однако следует быть осторожнее с нижним бельем, которое носилось весь день, поскольку оно может содержать микробы, в том числе из фекальных частиц.

Когда одежда может быть опасной

Ситуации, когда стоит сменить уличную одежду:

Если вы заметно загрязнились, например, попали под дождь или пыль.

Если существует риск распространения заболеваний через одежду, особенно если она контактировала с инфекционными агентами или биологическими жидкостями.

Специальная одежда, такая как рабочая форма фермеров или медицинских работников, требует немедленной стирки из-за возможного наличия патогенных микроорганизмов.

Смена на домашнюю одежду также может быть лучшей для комфорта и уважения личных границ партнера, который может не одобрять лежание на кровати в уличной одежде.

Как поддерживать чистоту в постели

Советы по поддержанию гигиены спального места: