Кава з точки зору медицини: скільки чашок на день можна пити
Кава – один з найефективніших методів побороти сонливість і зарядитись бадьорістю. Але кава також може й нашкодити. Щоб цього не сталось – варто слідкувати за кількістю випитого.
Офіційно рекомендовано споживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день, зазначила Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук.
Читайте також Забагато чаю буває: 7 ознак
Денна норма кави
За один раз можна випити до 200 міліграмів кофеїну. Наприклад, у чашці американо – 154 міліграми кофеїну, а у еспресо – 77 міліграмів. Також не рекомендується перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день.
Як впливає надмірне споживання кави на організм:
- виникає біль у шлунку чи печінці;
- пришвидшується серцебиття;
- пітніють долоні;
- погіршується сон;
- виникає відчуття тривожності.
Чи можна додавати до кави вершки та цукор?
Якщо додавати до кави велику кількість вершків і цукру – це збільшує її калорійність та жирність. У такому випадку користь кави зменшується у кілька разів.
Також у людей різна чутливість до кофеїну: хтось його знешкоджує швидко і на них "кава не діє", а хтось – дуже повільно. Є й генетична схильність відчувати тривожність через кофеїн.
Завзяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну, а от у інших людей від кави може боліти шлунок. Передусім, варто опиратись на свої відчуття від кави – якщо вам від неї стає погано чи виникає залежність – варто обмежити споживання.
Кому не варто вживати каву
Медики рекомендують утримуватись від кави:
- вагітним жінкам;
- літнім людям;
- особам з гіпертензією та порушеннями сну;
- тим, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту;
- людям, у яких сильний стрес.
Помірне споживання кави – корисне для здоров'я / Фото pexels.com
Як впливає на самопочуття відмова від кави
Кофеїн – це стимулятор нервової системи. Тому після того, як ви припинили пити каву, ви можете відчувати головний біль, втому та дратівливість. Адже мозок став більш схильним до гальмування, ніж до збудження.
У випадку, якщо вам потрібно працювати протягом всієї ночі, то варто випити кави й одразу подрімати 15 – 20 хвилин. Каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди.
Чим корисне помірне споживання кави
Дослідження показили, що кава має такі властивості:
- на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С;
- у людей, на яких "кава не діє", цей напій знижує розвиток серцево-судинних хвороб;
- люди, які регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті;
- ті, хто люблять каву рідше хворіють на діабет;
- для діабетиків кава не дає утворюватись жиру на животі;
- кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, але іноді це шкодить здоров'ю.
Як кофеїн впливає на роботу організму людини – дивіться відео: