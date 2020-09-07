Кава – один з найефективніших методів побороти сонливість і зарядитись бадьорістю. Але кава також може й нашкодити. Щоб цього не сталось – варто слідкувати за кількістю випитого.

Офіційно рекомендовано споживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день, зазначила Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук.

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Денна норма кави

За один раз можна випити до 200 міліграмів кофеїну. Наприклад, у чашці американо – 154 міліграми кофеїну, а у еспресо – 77 міліграмів. Також не рекомендується перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день.

Як впливає надмірне споживання кави на організм:

виникає біль у шлунку чи печінці;

пришвидшується серцебиття;

пітніють долоні;

погіршується сон;

виникає відчуття тривожності.

Чи можна додавати до кави вершки та цукор?

Якщо додавати до кави велику кількість вершків і цукру – це збільшує її калорійність та жирність. У такому випадку користь кави зменшується у кілька разів.

Також у людей різна чутливість до кофеїну: хтось його знешкоджує швидко і на них "кава не діє", а хтось – дуже повільно. Є й генетична схильність відчувати тривожність через кофеїн.

Завзяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну, а от у інших людей від кави може боліти шлунок. Передусім, варто опиратись на свої відчуття від кави – якщо вам від неї стає погано чи виникає залежність – варто обмежити споживання.

Кому не варто вживати каву

Медики рекомендують утримуватись від кави:

вагітним жінкам;

літнім людям;

особам з гіпертензією та порушеннями сну;

тим, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту;

людям, у яких сильний стрес.



Помірне споживання кави – корисне для здоров'я / Фото pexels.com

Як впливає на самопочуття відмова від кави

Кофеїн – це стимулятор нервової системи. Тому після того, як ви припинили пити каву, ви можете відчувати головний біль, втому та дратівливість. Адже мозок став більш схильним до гальмування, ніж до збудження.

У випадку, якщо вам потрібно працювати протягом всієї ночі, то варто випити кави й одразу подрімати 15 – 20 хвилин. Каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди.

Чим корисне помірне споживання кави

Дослідження показили, що кава має такі властивості:

на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С;

у людей, на яких "кава не діє", цей напій знижує розвиток серцево-судинних хвороб;

люди, які регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті;

ті, хто люблять каву рідше хворіють на діабет;

для діабетиків кава не дає утворюватись жиру на животі;

кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, але іноді це шкодить здоров'ю.

Як кофеїн впливає на роботу організму людини – дивіться відео: