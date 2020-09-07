Кофе – один из самых эффективных методов побороть сонливость и зарядиться бодростью. Но кофе также может и навредить. Чтобы этого не произошло – стоит следить за количеством выпитого.

Официально рекомендовано употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день, отметила Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук.

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Дневная норма кофе

За один раз можно выпить до 200 миллиграммов кофеина. Например, в чашке американо – 154 мг кофеина, а в эспрессо – 77 миллиграммов. Также не рекомендуется превышать дозу более 1-2 чашек в день.

Как влияет чрезмерное потребление кофе на организм:

возникает боль в желудке или печени;

ускоряется сердцебиение;

потеют ладони;

ухудшается сон;

возникает ощущение тревожности.

Можно ли добавлять к кофе сливки и сахар?

Если добавлять к кофе большое количество сливок и сахара – это увеличивает его калорийность и жирность. В таком случае польза кофе уменьшается в несколько раз.

Также у людей разная чувствительность к кофеину: кто-то его обезвреживает быстро и на них "кофе не действует", а кто-то – очень медленно. Есть и генетическая предрасположенность испытывать тревожность из-за кофеина.

Заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина, а вот у других людей от кофе может болеть желудок. Прежде всего, стоит опираться на свои ощущения от кофе – если вам от него становится плохо или возникает зависимость – стоит ограничить употребление.

Кому не стоит употреблять кофе

Медики рекомендуют воздерживаться от кофе:

беременным женщинам;

пожилым людям;

лицам с гипертензией и нарушениями сна;

тем, кто имеет проблемы желудочно-кишечного тракта;

людям, у которых сильный стресс.



Умеренное употребление кофе полезно для здоровья / Фото pexels.com

Как влияет на самочувствие отказ от кофе

Кофеин – это стимулятор нервной системы. Поэтому после того, как вы прекратили пить кофе, вы можете чувствовать головную боль, усталость и раздражительность. Ведь мозг стал более склонным к торможению, чем к возбуждению.

В случае, если вам нужно работать в течение всей ночи, то стоит выпить кофе и сразу вздремнуть 15 – 20 минут. Кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда.

Чем полезно умеренное употребление кофе

Исследования показали, что кофе обладает следующими свойствами:

на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С;

у людей, на которых "кофе не действует", этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней;

люди, которые регулярно и умеренно употребляют кофе, имеют на 15% более низкую вероятность преждевременной смерти;

те, кто любят кофе, реже болеют диабетом;

для диабетиков кофе не дает образовываться жиру на животе;

кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение, но иногда это вредит здоровью.

Как кофеин влияет на работу организма человека – смотрите видео: