Якщо у людини є якесь хронічне захворювання, то ризик смертності від коронавірусу підвищується в 12 разів. Тому таким людям важливо дотримуватись усіх засобів безпеки.

Такий висновок зробили експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, пише Daily Mail.

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Виявилося, що хворі на коронавірус пацієнти з хронічними захворюваннями значно частіше стикаються з важкими ускладненнями. Наявність діабету або хвороб легенів на кшталт ХОЗЛ збільшує ризик смерті від коронавірусу в 12 разів.

Ці висновки експерти зробили на основі аналізу понад 1,7 мільйона випадків COVID-19, зареєстрованих з 22 січня по 30 травня. З цієї кількості у 287 320 пацієнтів або 22% були які-небудь хронічні розлади здоров'я на момент зараження.

Які хвороби підвищують ризик смерті від коронавірусу

Серед найпоширеніших – серцево-судинні захворювання, діабет і хвороби легенів. У 32% були серцеві порушення, у 30% – діабет, і приблизно у 20% – хворі легені. До менш поширених хронічних хвороб ставилися захворювання печінки та імунної системи, а також неврологічні розлади.

При цьому у чоловіків хронічні захворювання зустрічалися частіше, ніж у жінок. Серед таких пацієнтів після зараження COVID-19 рівень госпіталізацій був в 6 разів вищий, ніж серед пацієнтів без хронічних недуг, також вони найчастіше потрапляли в реанімації.

Показник смертності в них були в 12 разів вище – майже 19,5% хворих з хронічними хворобами померли. У групі людей, які не мали цих захворювань, смертність склала 1,6%. Найчастіше вмирали пацієнти від 80 і старше незалежно від стану здоров'я, але приблизно 50% смертей було зареєстровано серед літніх людей з хронічними хворобами.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу