Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, то риск смертности от коронавируса повышается в 12 раз. Поэтому таким людям важно соблюдать все средства безопасности.

Такой вывод сделали эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Daily Mail.

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Оказалось, что больные коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями значительно чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями. Наличие диабета или болезней легких вроде ХОБЛ увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз.

Эти выводы эксперты сделали на основе анализа свыше 1,7 миллиона случаев COVID-19, зарегистрированных с 22 января по 30 мая. Из этого количества у 287 320 пациентов или 22% были какие-то хронические расстройства здоровья на момент заражения.

Какие болезни повышают риск смерти от коронавирус

Среди самых распространенных – сердечно-сосудистые заболевания, диабет и болезни легких. У 32% были сердечные нарушения, у 30% - диабет, и примерно у 20% - больные легкие. К менее распространенным хроническим болезням относились заболевания печени и иммунной системы, а также неврологические расстройства.

При этом у мужчин хронические заболевания встречались чаще, чем у женщин. Среди таких пациентов после заражения COVID-19 уровень госпитализаций был в 6 раз выше, чем среди пациентов без хронических недугов, также они чаще всего попадали в реанимацию.

Показатель смертности у них были в 12 раз выше – почти 19,5% больных с хроническими болезнями умерли. В группе людей, которые не имели этих заболеваний, смертность составила 1,6%. Чаще всего умирали пациенты от 80 и старше независимо от состояния здоровья, но примерно 50% смертей былоизарегистрированы среди пожилых людей с хроническими болезнями.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала