"Ваше здоров'я у ваших руках" – банальна, але влучна метафора. А ще – дієвий підхід в плані догляду за своїм організмом.

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Як свідчить ВООЗ, стан людини на 10% залежить від якості і доступності медичної допомоги, на 19% – від стану довкілля, на 20% – від спадковості та аж на 51% – від способу життя, який уособлюють наші індивідуальні звички та стереотипна поведінка, про це 24 Каналу розповіла Олена Щербак, персональна лікарка lilo.

Не переборщи – найкращий підхід в ЗСЖ

Олена Щербак "Фундамент здорового способу життя у загальному вигляді добре відомий. Це здорове харчування, фізична активність, достатній сон, відмова від шкідливих звичок. Виглядає просто, але жити за цими принципами вдається далеко не всім".

Щоб зробити хороші звички частиною своєї повсякденної рутини, важливо зосередитися на їх корисних аспектах, а не впроваджувати численні обмеження, та повсякчас слідкувати за реакцією свого організму – адже постійний додатковий стрес не принесе жодної користі.

Приміром, крайнощі у вигляді жорстких заборон або вседозволеності у споживанні їжі – це не про збалансоване здорове харчування. Вживати ласощі, оброблені чи інші "некорисні" продукти в цілому можна без шкоди для здоров'я, якщо тільки вони не складають основу раціону та не заборонені за станом здоров'я.

Так само і зі спортом. Навіть невелика, але регулярна фізична активність допомагає знижувати рівень стресу та покращувати самопочуття. Не варто від самого початку занять перевантажувати себе фізичними вправами і вимагати від себе результатів на рівні професійних спортсменів – це не принесе нічого, окрім виснаження і травм.

Тривалість, різноманіття, складність тренувань мають нарощуватися поступово, відповідно до фізичної підготовленості, стану здоров'я та вподобань. Для прогресу у тренуваннях має бути важко, але не надміру, а ще – в задоволення.

Не завадить також перед початком тренувань перевірити стан серця, адже фізична активність напряму впливає на роботу нашого серцевого м'яза. Стандартного обстеження і кардіограми для цього цілком достатньо, якщо не йдеться про професійний спорт.

Олена Щербак "Привчити себе до нового і корисного насправді не так складно, якщо створювати нові правила, а не вдаватися до заборон і примушень".

Як слідування трендам та самолікування підривають здоров'я

Серед поширених трендів на хвилі популяризації здорового способу життя є, на жаль, і такі, які, в принципі, здатні більше зашкодити, ніж принести користі. Останніми роками масової популярності набули детокс-програми та вітамінізація. Що з ними не так?

Детоксикація

Детокс (скор. від детоксикація) – це процес очищення та виведення з організму шкідливих речовин, так званих шлаків і токсинів. Сьогодні на піку популярності дієти на кшталт кількаденних обмежень харчування, вживання води або соків чи виключно фруктів абощо та відмови від білків і вуглеводів.

Окрім того, що подібні жорсткі дієти далекі від збалансованого харчування і не несуть організму жодної користі, вони здатні лише погіршувати його стан. Важливо також і те, що людський організм має від природи очисну систему – це наші нирки та печінка. І якщо вони нормально функціонують та не перевантажуються на постійній основі шкідливою їжею, всі зайві речовини виводяться з організму самостійно, без додаткових дієт.

Олена Щербак "Якщо харчуватись збалансовано, жодної потреби в детокс-днях чи тижнях не виникатиме. У разі вживання шкідливої їжі в надмірних кількостях для очищення достатньо буде виключити такі продукти із раціону".

Вітамінізація

Інший поширений помилковий стереотип, що всім потрібно і корисно приймати вітаміни та мікроелементи. Люди безтурботно "прописують собі" купу вітамінів різних груп, не розуміючи, що прийом двох і більше речовин може призвести до посилення або зниження їх дії на організм. В результаті отримуємо неочікуваний ефект і наслідки для організму:

вітамін D та вітамін А при одночасному прийомі нейтралізують дію один одного.

вітамін В2 не варто поєднувати з вітаміном В1 і вітаміном С через можливе посилення алергічних реакцій.

вітамін В1 при неправильному дозуванні може викликати серйозну алергію. Водночас посилити алергічну реакцію може одночасний прийом з вітаміном В12.

вітамін В12 не варто поєднувати з вітамінами С, Е, і РР, які можуть зменшити його дію на організм.

вітамін Е не треба поєднувати з вітаміном D, оскільки не буде позитивного ефекту від прийому.

Олена Щербак "Звичка безконтрольно приймати вітаміни для профілактики без попереднього аналізу крові та консультації з лікарем може також призвести до гіпервітамінозу, що проявляється у різноманітних порушеннях нормального функціонування організму та може призвести до тих чи інших захворювань".

Найкращі вітаміни – ті, які ми вживаємо з їжею, оскільки в ній вони містяться в природних комбінаціях і діють найефективніше. І тільки у разі нестачі деяких речовин – наприклад, за умови відмови від певних продуктів може утворитися дефіцит необхідних для здорового функціонування організму груп вітамінів та мікроелементів – раціон необхідно доповнювати вітамінами та мікроелементами з аптеки.

Некомпетентні медичні поради та самолікування

Люди часто йдуть за медичними рекомендаціями не до лікаря, а до фармацевта чи, що ще гірше, на онлайн-форуми чи шукають статті на медичну тематику, вважаючи, що у такий спосіб заощаджують собі час і гроші, а з наявною інформацією і самі зможуть розібратися без залучення професійного медика.

Наслідки таких експериментів можуть бути трагічні. По-перше, надійність джерел отриманої в інтернеті інформації не завжди можна перевірити; по-друге, пересічна людина в силу своєї некомпетентності нездатна самостійно коректно проаналізувати та інтерпретувати інформацію медичного характеру; по-третє, той самий фармацевт не має достатньої медичної кваліфікації, щоб ставити діагноз та надавати поради щодо лікування.

Наприклад, у людини почався кашель чи біль у горлі. Замість звернутися до лікаря вона йде до аптеки по льодяники або противірусні чи імуномодулювальні засоби, аби попередити грип. Та якщо під кашлем чи болем у горлі маскувалася, припустимо, ангіна, всі вищезгадані препарати не допоможуть, а деякі навіть можуть зашкодити.

Не лікування, а уникнення хвороб

Краще уникнути хвороби, ніж лікувати її наслідки. Згодні? Найпростіші кроки для цього, основа для підтримки здоров'я – це, як я вже згадувала, фізична активність, збалансоване харчування, якісний сон, регулярне перебування на свіжому повітрі. При цьому, ще раз підкреслю: здорова щоденна рутина для кожної людини матиме свої особливості відповідно до її стану, потреб, обмежень та можливостей.

Інша група профілактичних заходів – вакцинація та чекапи – комплексні профілактичні обстеження.

Олена Щербак "Щодо вакцинації, варто щонайменше дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень. Також графік щеплень може коригуватися залежно від роду занять, стану здоров'я, поїздок до екзотичних країн тощо".

Чекапи необхідно підбирати індивідуально для кожного. В більшості приватних клінік або в страхових пакетах зазвичай пропонують середньостатистичний набір діагностики. Недолік такого підходу в тому, що пацієнт може проходити низку обстежень, в яких зовсім немає потреби і водночас пропустити деякі важливі.

Новітній та більш раціональний підхід – спершу організувати зустріч-знайомство, де людина ділиться із лікарем усією своєю медичною історією, поточними скаргами і побажаннями щодо здоров'я, детально описує свій спосіб життя, розповідає про захворювання батьків для складання якнайповнішої картини здоров'я і можливих ризиків.

Після цього формується список рекомендацій, залежно від віку, статі, звичок, можливих попередніх захворювань, оперативних втручань, історії батьків (якщо це спадкові захворювання). І лише після отримання результатів аналізів та інших обстежень формується індивідуальний план – які та з якою регулярністю перевірки потрібно проходити.

Олена Щербак "Це одна з основних причин, чому важливо мати персонального лікаря, який спостерігатиме пацієнта на постійній основі протягом тривалого часу та будь-які його зміни, а не тільки на конкретний момент звернення по допомогу".

Що ще слід враховувати

В умовах повномасштабної війни ми всі переживаємо хронічний стрес. Люди по-різному з ним справляються через можливості своєї нервової системи та стану здоров'я. Менше з тим, кожен здатен допомогти собі і покращити свій стан, прищеплюючи корисні звички, які підтримуватимуть здоров'я навіть у таких непростих умовах та попереджатимуть в тому числі можливі наслідки згубного впливу стресу на організм у вигляді різних хвороб.

Для цього треба тільки прийняти простий факт: чарівної пігулки чи вправи не існує. Людський організм надто складний, щоб його можна було вилікувати чи підтримувати у доброму стані якимсь одним "унікальним" засобом. Працює тільки система. І задача кожного з нас – вибудувати свою індивідуальну ефективну систему на базі тих фундаментальних звичок і підходів, які ми тут згадали.