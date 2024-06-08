"Ваше здоровье в ваших руках" – банальная, но меткая метафора. А еще – действенный подход в плане ухода за своим организмом.

Также на тему Насколько эффективна гомеопатия и может ли она навредить: объяснение врача

Как свидетельствует ВОЗ, состояние человека на 10% зависит от качества и доступности медицинской помощи, на 19% – от состояния окружающей среды, на 20% – от наследственности и аж на 51% – от образа жизни, который олицетворяют наши индивидуальные привычки и стереотипное поведение, об этом 24 Каналу рассказала Елена Щербак, персональный врач lilo.

Не переборщи – лучший подход в ЗОЖ

Елена Щербак "Фундамент здорового образа жизни в общем виде хорошо известен. Это здоровое питание, физическая активность, достаточный сон, отказ от вредных привычек. Выглядит просто, но жить по этим принципам удается далеко не всем."

Чтобы сделать хорошие привычки частью своей повседневной рутины, важно сосредоточиться на их полезных аспектах, а не внедрять многочисленные ограничения, и постоянно следить за реакцией своего организма – ведь постоянный дополнительный стресс не принесет никакой пользы.

К примеру, крайности в виде жестких запретов или вседозволенности в потреблении пищи – это не о сбалансированном здоровом питании. Употреблять лакомства, обработанные или другие "неполезные" продукты в целом можно без вреда для здоровья, если только они не составляют основу рациона и не запрещены по состоянию здоровья.

Так же и со спортом. Даже небольшая, но регулярная физическая активность помогает снижать уровень стресса и улучшать самочувствие. Не стоит с самого начала занятий перегружать себя физическими упражнениями и требовать от себя результатов на уровне профессиональных спортсменов – это не принесет ничего, кроме истощения и травм.

Продолжительность, разнообразие, сложность тренировок должны наращиваться постепенно, в соответствии с физической подготовленности, состояния здоровья и предпочтений. Для прогресса в тренировках должно быть трудно, но не чрезмерно, а еще – в удовольствие.

Не помешает также перед началом тренировок проверить состояние сердца, ведь физическая активность напрямую влияет на работу нашей сердечной мышцы. Стандартного обследования и кардиограммы для этого вполне достаточно, если речь не идет о профессиональном спорте.

Елена Щербак "Приучить себя к новому и полезному на самом деле не так сложно, если создавать новые правила, а не прибегать к запретам и принуждениям."

Как следование трендам и самолечение подрывают здоровье

Среди распространенных трендов на волне популяризации здорового образа жизни есть, к сожалению, и такие, которые, в принципе, способны больше навредить, чем принести пользы. В последние годы массовую популярность приобрели детокс-программы и витаминизация. Что с ними не так?

Детоксикация

Детокс (сокр. от детоксикация) – это процесс очищения и выведения из организма вредных веществ, так называемых шлаков и токсинов. Сегодня на пике популярности диеты вроде многодневных ограничений питания, употребления воды или соков или исключительно фруктов и отказа от белков и углеводов.

Кроме того, что подобные жесткие диеты далеки от сбалансированного питания и не несут организму никакой пользы, они способны только ухудшать его состояние. Важно также и то, что человеческий организм имеет от природы очистительную систему – это наши почки и печень. И если они нормально функционируют и не перегружаются на постоянной основе вредной пищей, все лишние вещества выводятся из организма самостоятельно, без дополнительных диет.

Елена Щербак "Если питаться сбалансировано, никакой потребности в детокс-днях или неделях не будет возникать. В случае употребления вредной пищи в чрезмерных количествах для очистки достаточно будет исключить такие продукты из рациона."

Витаминизация

Другой распространенный ошибочный стереотип, что всем нужно и полезно принимать витамины и микроэлементы. Люди беззаботно "прописывают себе" кучу витаминов разных групп, не понимая, что прием двух и более веществ может привести к усилению или снижению их действия на организм. В результате получаем неожиданный эффект и последствия для организма:

витамин D и витамин А при одновременном приеме нейтрализуют действие друг друга.

витамин В2 не стоит сочетать с витамином В1 и витамином С из-за возможного усиления аллергических реакций.

витамин В1 при неправильной дозировке может вызвать серьезную аллергию. При этом усилить аллергическую реакцию может одновременный прием с витамином В12.

витамин В12 не стоит сочетать с витаминами С, Е, и РР, которые могут уменьшить его действие на организм.

витамин Е не надо сочетать с витамином D, поскольку не будет положительного эффекта от приема.

Елена Щербак "Привычка бесконтрольно принимать витамины для профилактики без предварительного анализа крови и консультации с врачом может также привести к гипервитаминозу, что проявляется в различных нарушениях нормального функционирования организма и может привести к тем или иным заболеваниям."

Лучшие витамины – те, которые мы употребляем с пищей, поскольку в ней они содержатся в естественных комбинациях и действуют наиболее эффективно. И только в случае недостатка некоторых веществ – например, при условии отказа от определенных продуктов может образоваться дефицит необходимых для здорового функционирования организма групп витаминов и микроэлементов – рацион необходимо дополнять витаминами и микроэлементами из аптеки.

Некомпетентные медицинские советы и самолечение

Люди часто идут за медицинскими рекомендациями не к врачу, а к фармацевту или, что еще хуже, на онлайн-форумы или ищут статьи на медицинскую тематику, считая, что таким образом экономят себе время и деньги, а с имеющейся информацией и сами смогут разобраться без привлечения профессионального медика.

Последствия таких экспериментов могут быть трагические. Во-первых, надежность источников полученной в интернете информации не всегда можно проверить; во-вторых, рядовой человек в силу своей некомпетентности неспособен самостоятельно корректно проанализировать и интерпретировать информацию медицинского характера; в-третьих, тот же фармацевт не имеет достаточной медицинской квалификации, чтобы ставить диагноз и давать советы по лечению.

Например, у человека начался кашель или боль в горле. Вместо обратиться к врачу он идет в аптеку за леденцами или противовирусными или иммуномодулирующими средствами, чтобы предупредить грипп. Но если под кашлем или болью в горле маскировалась, допустим, ангина, все вышеупомянутые препараты не помогут, а некоторые даже могут навредить.

Не лечение, а избежание болезней

Лучше избежать болезни, чем лечить ее последствия. Согласны? Самые простые шаги для этого, основа для поддержания здоровья – это, как я уже упоминала, физическая активность, сбалансированное питание, качественный сон, регулярное пребывание на свежем воздухе. При этом, еще раз подчеркну: здоровая ежедневная рутина для каждого человека будет иметь свои особенности в соответствии с его состоянием, потребностей, ограничений и возможностей.

Другая группа профилактических мероприятий – вакцинация и чекапы – комплексные профилактические обследования.

Елена Щербак "Относительно вакцинации, стоит как минимум придерживаться национального календаря профилактических прививок. Также график прививок может корректироваться в зависимости от рода занятий, состояния здоровья, поездок в экзотические страны и тому подобное."

Чекапы необходимо подбирать индивидуально для каждого. В большинстве частных клиник или в страховых пакетах обычно предлагают среднестатистический набор диагностики. Недостаток такого подхода в том, что пациент может проходить ряд обследований, в которых совсем нет необходимости и одновременно пропустить некоторые важные.

Новейший и более рациональный подход – сначала организовать встречу-знакомство, где человек делится с врачом всей своей медицинской историей, текущими жалобами и пожеланиями относительно здоровья, подробно описывает свой образ жизни, рассказывает о заболеваниях родителей для составления наиболее полной картины здоровья и возможных рисков.

После этого формируется список рекомендаций, в зависимости от возраста, пола, привычек, возможных предыдущих заболеваний, оперативных вмешательств, истории родителей (если это наследственные заболевания). И только после получения результатов анализов и других обследований формируется индивидуальный план – какие и с какой регулярностью проверки нужно проходить.

Елена Щербак "Это одна из основных причин, почему важно иметь персонального врача, который будет наблюдать пациента на постоянной основе в течение длительного времени и любые его изменения, а не только на конкретный момент обращения за помощью."

Что еще следует учитывать

В условиях полномасштабной войны мы все переживаем хронический стресс. Люди по-разному с ним справляются из-за возможностей своей нервной системы и состояния здоровья. Тем не менее, каждый способен помочь себе и улучшить свое состояние, прививая полезные привычки, которые будут поддерживать здоровье даже в таких непростых условиях и предупреждать в том числе возможные последствия пагубного влияния стресса на организм в виде различных болезней.

Для этого надо только принять простой факт: волшебной таблетки или упражнения не существует. Человеческий организм слишком сложный, чтобы его можно было вылечить или поддерживать в хорошем состоянии каким-то одним "уникальным" средством. Работает только система. И задача каждого из нас – выстроить свою индивидуальную эффективную систему на базе тех фундаментальных привычек и подходов, которые мы здесь упомянули.