Але задача матусь – допомогти малим легше адоптуватися до нових місць. Як це зробити – 24 каналу розповіла психологиня проєкту "Незламна мама" від "Фонду Маша" Ірина Басіста.

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Ірина Басіста “Наші діти емоційно залежні від нас, тому найважливіше – спочатку попіклуватися про себе, тоді і адаптація дитини буде легшою. Діти значно гнучкіші, ніж дорослі, тому в більшості випадків їм легше пристосуватися до нового місця чи до нових обставин. Але підтримка дорослих під час адаптації обов’язково потрібна. Для прийняття змін потрібен додатковий ресурс, якого зараз, нажаль, немає: підготовка, час, емоційна стабільність дорослих і так далі”.

Поради для переселенців з дітьми

Тож для зниження тривоги і напруги дитини під час адаптації потрібно знати наступні речі:

Необхідно знайомитись з місцевістю та загальними правилами. Тому якщо дитина, за можливості, може відвідувати різні заклади з вами, то це допоможе в адаптації; Якщо ви плануєте переміщення, теж попереджайте, або вже після переміщення поясніть, що відбулось і чому; Зберігайте послідовність: розказуйте, що ви робите і які у вас найближчі плани. Наприклад, восени ти підеш в цю школу, це буде онлайн чи офлайн, за нагоди я тебе познайомлю з вчителем; Якщо у вас підліток, заохочуйте його чи її до процесу розв'язання побутових питань: забрати довідку чи отримати її, заповнити документ. Питайте думки, долучайте до прийняття рішень. Підтримуйте і допомагайте справлятися з емоціями і переживаннями: «боятися – це нормально, я з тобою і на твоїй стороні; я бачу твій сум і співчуваю, що ти не можеш бачитись зі своїми друзями». Пам’ятайте, що дитині важко, і вона може бути більш емоційною і вразливою, тому ваше прийняття різних емоцій допоможе дитині проживати їх. Питайте їх, як вони, що ви можете для них зробити із можливого, пропонуйте варіанти підтримки.

А ще спостерігайте і слухайте своїх дітей і піклуйтесь про себе – це все допоможе краще адаптуватись до нових умов всій родині.

Допомогти дітям, що постраждали від війни можна, приєднавшись до проєкту «Від великих сердець – для маленьких» від «Фонду Маша» Маші Єфросиніної. Це збір коштів для набори з усім необхідним на місяць життя дитини. Подробиці – тут. https://mashafund.org.ua/