Як пережити розлуку і зберегти стосунки з близькою людиною 24 каналу розповіла відома психологиня та сексологиня Альона Щербань.

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Альона Щербань “Перше, що потрібно зрозуміти партнерам, що розлука – це явище тимчасове, вона обов’язково закінчиться і ви знову будете разом. Також потрібно запитати себе: чи можу я вплинути на ситуацію, що склалася, якось її змінити? Якщо у вас немає можливості бути разом з партнером, наймудріший варіант поведінки – прийняття обставин”.

В жодному разі не звинувачуйте себе в тому, що ви перебуваєте у безпечному місці, наприклад, за кордоном, в той час, як ваша кохана людина на фронті, або в зоні ризику, на яку перетворилась вся Україна. Потрібно усвідомити, що ваші головні завдання зараз: зберегти зв'язок з партнером та залишатись у більш-менш гармонійному стані.

Перша порада: тримайте зв'язок з партнером

Зв'язок має бути щоденним. Щоб не набриднути одне одному, говоріть на тему, які вам цікаві, над якими можна пожартувати. Обов’язково розповідайте про те, що ви робили сьогодні, а також цікавтесь, чим займався партнер. Чудова традиція – щодня виходити на зв'язок у зручний для обох час.

Не забувайте про месенджери: надсилайте коханій людині фото, короткі відео, веселі меми та короткі повідомлення, в яких пишіть про свої справи та почуття. Завдяки цій щоденній роботі вам вдасться зберегти емоційний контакт з партнером.

Друга порада: будьте ніжними, робіть компліменти

Не шкодуйте добрих слів та компліментів для рідної людини. Наразі, саме вони є вашим головним джерелом психологічної підтримки. Оскільки ви позбавлені можливості обійнятися чи взятися за руки, у стосунках відчувається брак ніжності.

І хоч слова не можуть повною мірою компенсувати тактильного контакту, вони допоможуть легше пережити розлуку. Тож спробуйте підтримати кохану людину, стати для неї джерелом позитиву.

Альона Щербань “Ще одна важлива порада: кожну розмову намагайтесь завершити на позитивній ноті. Розмови у стилі "Як далі жити? Все пропало!" – точно не наша історія. Випромінюйте позитив, навіть якщо це вам дається непросто”.

Третя порада: створіть ефект присутності

Дозвольте близькій людині стати учасником вашого повсякденного життя. Протягом дня виходьте на відеозв’язок, щоб розповісти про свої справи. Ось ви разом з дітьми готуєте сніданок, ось купуєте продукти в магазині чи гуляєте в парку. Спробуйте налаштувати емоційну присутність партнера у своєму житті.

Як варіант, влаштуйте спільну вечерю по відеозв’язку, щоб не зникло відчуття того, що ви родина або пара. Домовтесь ввечері одночасно подивитесь новий фільм, а потім поділитесь своїми враженнями від його перегляду. Стануть у пригоді й цікаві книги: читайте один роман, а потім обговорюйте його.

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Четверта порада: дозвольте собі мріяти

Рано чи пізно війна обов’язково закінчиться, тож нічого не заважає вам помріяти про майбутнє, розробити разом з партнером спільні плани. Про що можна помріяти? Тем багато. Наприклад, покупки, ремонт у будинку, подорожі та відпочинок. Можна помріяти навіть про те, у якому ресторані ви відсвяткуєте перемогу і що при цьому замовите.

Альона Щербань “Таке планування дає зрозуміти обом партнерам , що у них є спільне майбутнє, що після закінчення війни вони знову будуть разом насолоджуватись життям. До того ж планування – це мотивація, яку так важко знайти у складний час”.

П’ята порада: змістіть фокус уваги

Зберегти емоційно-гармонійний психологічний стан непросто, якщо ви зациклились на розлуці з близькою людиною і від цього страждаєте. Спробуйте змістити фокус своєї уваги й оберіть заняття до душі. Завжди мріяли гарно шити, малювати або фотографувати? Приділіть цим заняттям кілька годин на день. Цікава справа гарантовано буде відволікати вас від негативних думок.

Також прогнати негатив допоможуть заняття спортом. Поставте перед собою завдання зробити фігуру ідеальною до моменту зустрічі з коханою людиною, і працюйте над цим.

Актуальна тема – зміна професії. Якщо ви хотіли працювати у сфері IT або ж вивчити іноземну мову – час це зробити. Робота та хобі не дадуть вам накрутити себе, що розлука руйнує стосунки. Так, зараз ви на відстані, але все ж разом!