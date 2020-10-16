До випробовувань вакцини проти COVID-19 залучать 4, 2 тисячі українських добровольців. Коли почнуть тестування наразі невідомо, а ось перелік міст, з яких залучать людей, назвали.

Про це повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в ефірі програми "Право на владу", пише 24 канал.

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На її переконання, вакцина – це найдешевший і найефективніший метод подолання будь-якої епідемії. Вже сьогодні 25 інфекцій, окрім COVID-19, світ долає завдяки щепленням.

На сьогодні очікувати вакцини проти коронавірусу з доведеною ефективністю, які пройшли три фази, раніше 2021 року не слід.

МОЗ уже отримало запит на випробування

Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів,

– зауважила Тетяна Думенко.

Тож, представниця МОЗ заявила, що у разі, якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тисячі українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті.

Та додала, що їм би хотілось, щоб відбулось це якнайшвидше.

Добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де буде повна інформація про всі дослідження.

Після наказу Міністерства охорони здоров'я вся інформація про клінічне дослідження стає доступною.

З яких міст залучать добровольців

У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри з відповідальними дослідниками таких міст: кілька центрів у Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську.

За словами Думенко, це будуть найближчі точки регіону, але в МОЗ очікують приходу більшої кількості клінічних досліджень в Україну, бо українські дослідники є відомими на міжнародному ринку спеціалістами з проведення клінічних досліджень.

Коротко про розробки вакцин проти коронавірусу: у світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів, декілька з них можуть отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу