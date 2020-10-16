Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а тому діяти слід негайно. Найперше, що слід забезпечити в лікарнях, це кисень, адже без достатньої кількості кисню лікарі не зможуть рятувати хворих.

Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавіна в ефірі програми "Право на владу", пише 24 канал.

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Головне, що слід врахувати для ефективної протидії COVID-19

Перше, що заявила експертка, це те, що ми повинні дивитись на довгострокову перспективу, бо "коронавірусна інфекція з нами надовго", а вакцинація не буде доступною найближчим часом.

Друге – уряд повинен говорити правду щодо захворюваності.

Третє – підтримка виробників медичного кисню!

Четверте – швидка: слід налагодити транспортування важкохворих пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

Ймовірно, змінити модель, яку використовують лікарі наразі, зокрема кисень слід підключати відразу в машині швидкої допомоги і передавати хворого в лікарню слід лише при наявності іншої точки доступу кисню. Не можна спершу пацієнта підключити до кисню. потім зняти, а згодом знову підключити.

Заради Вас ніколи не знімуть з кисню, – зауважила Булавінова і нагадала, що коронавірус поставив усіх в один ряд.

Катерина Булавінова – експертка ЮНІСЕФ “Це унікальна ситуація, коли, ні гроші, ні зв'язки не допоможуть, якщо не буде достатньо закуплено кисню”.

Місця в лікарнях не мають сенсу

Крім того, немає сенсу говорити про кількість ліжок для ковідних хворих, якщо до цих ліжок не підведений кисень. Тому потрібна допомога місцевої влади, донорів, бізнесу.

Так, за словами Булавінової ЮНІСЕФ надає Україні 150 кисневих концентраторів.

Катерина Булавінова – експетртка ЮНІСЕФ “Багато це чи мало? Багато, з урахуванням дефіциту на ринку та вартості. Мізерно мало у порівнянні з тим, скільки потрібно”.

Чому важливо вакцинуватись проти грипу

Також Катерина Булавінова наголосила, що кожному слід зробити щеплення від грипу, адже в разі захворювання ще й на коронавірус, наслідки будуть сумними.

До теми Як вакцинація проти грипу впливає на ризик інфікування COVID-19

"Вакцинованими від грипу повинні бути всі, хто працюють на якихось підприємствах, які забезпечують наше життя: тобто, електроенергія, вода і все інше. Це досить серйозно, тому що комбінація грипу з коронавірусом буде дуже сумним результатом", — зауважила Булавінова.