К испытаниям вакцины против COVID-19 привлекут 4, 2 тысячи украинских добровольцев. Когда начнут тестирование пока неизвестно, а вот перечень городов, из которых привлекут людей, назвали.

Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире программы "Право на власть", пишет 24 канал.

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По ее убеждению, вакцина – это самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Уже сегодня 25 инфекций, кроме COVID-19, мир преодолевает благодаря прививкам.

На сегодняшний день ожидать вакцины против коронавируса с доказанной эффективностью, которая прошла три фазы, ранее 2021 года не следует.

Минздрав уже получил запрос на испытания

Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов,

– заметила Татьяна Думенко.

Так, представитель Минздрава заявила, что в случае, если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тысячи украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте.

И добавила, что им бы хотелось, чтобы произошло это как можно быстрее.

Добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где будет полная информация обо всех исследованиях.

После приказа Министерства здравоохранения вся информация о клиническом исследовании становится доступной.

Из каких городов привлекут добровольцев

В этом исследовании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями таких городов: несколько центров в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.

По словам Думенко, это будут ближайшие точки региона, но в Минздраве ожидают прихода большего количества клинических исследований в Украину, потому что украинские исследователи являются известными на международном рынке специалистами по проведению клинических исследований.

Кратко о разработках вакцин против коронавируса: в мире уже 10 вакцин находятся на последнем этапе клинических испытаний. Вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов, несколько из них могут получить регистрацию от ВОЗ уже в конце 2020 года.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала