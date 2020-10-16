Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а потому действовать следует немедленно. Самое первое, что следует обеспечить в больницах, это кислород, ведь без достаточного количества кислорода врачи не смогут спасать больных.

Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавина в эфире программы "Право на власть", пишет 24 канал.

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Главное, что следует учесть для эффективного противодействия COVID-19

Первое, что заявила эксперт, это то, что мы должны смотреть на долгосрочную перспективу, потому что "коронавирусная инфекция с нами надолго", а вакцинация не будет доступной в ближайшее время.

Второе – правительство должно говорить правду о заболеваемости.

Третье – поддержка производителей медицинского кислорода!

Четвертое – скорая: следует наладить транспортировку тяжелобольных пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Вероятно, изменить модель, которую используют врачи сейчас, в частности, кислород следует подключать сразу в машине скорой помощи и передавать больного в больницу следует лишь при наличии другой точки доступа кислорода. Нельзя сперва пациента подключить к кислороду. затем снять, а затем снова подключить.

Ради вас никогда не снимут с кислорода, – заметила Булавинова и напомнила, что коронавирус поставил всех в один ряд.

Екатерина Булавинова – эксперт ЮНИСЕФ “Это уникальная ситуация, когда ни деньги, ни связи не помогут, если не будет закуплено достаточно кислорода”.

Места в больницах не имеют смысла

Кроме того, нет смысла говорить о количестве коек для ковидных больных, если к этим койкам не подведен кислород. Поэтому нужна помощь местных властей, доноров, бизнеса.

Так, по словам Булавиновой, ЮНИСЕФ предоставляет Украине 150 кислородных концентраторов.

Екатерина Булавинова – эксперт ЮНИСЕФ "Много это или мало? Много, с учетом дефицита на рынке и стоимости. Ничтожно мало по сравнению с тем, сколько нужно”.

Почему важно вакцинироваться против гриппа

Также Екатерина Булавинова отметила, что каждому следует сделать прививку от гриппа, ведь в случае заболевания еще и коронавирусом последствия будут печальными.

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"Вакцинированными от гриппа должны быть все, кто работают на каких-то предприятиях, которые обеспечивают нашу жизнь: то есть, электроэнергия, вода и все остальное. Это достаточно серьезно, потому что комбинация гриппа с коронавирусом будет очень печальным результатом", – отметила Булавинова.