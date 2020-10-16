Коронавирус с нами надолго: эксперт ЮНИСЕФ рассказала, как действовать Украине
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а потому действовать следует немедленно. Самое первое, что следует обеспечить в больницах, это кислород, ведь без достаточного количества кислорода врачи не смогут спасать больных.
Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавина в эфире программы "Право на власть", пишет 24 канал.
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Главное, что следует учесть для эффективного противодействия COVID-19
- Первое, что заявила эксперт, это то, что мы должны смотреть на долгосрочную перспективу, потому что "коронавирусная инфекция с нами надолго", а вакцинация не будет доступной в ближайшее время.
- Второе – правительство должно говорить правду о заболеваемости.
- Третье – поддержка производителей медицинского кислорода!
- Четвертое – скорая: следует наладить транспортировку тяжелобольных пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.
Вероятно, изменить модель, которую используют врачи сейчас, в частности, кислород следует подключать сразу в машине скорой помощи и передавать больного в больницу следует лишь при наличии другой точки доступа кислорода. Нельзя сперва пациента подключить к кислороду. затем снять, а затем снова подключить.
Ради вас никогда не снимут с кислорода, – заметила Булавинова и напомнила, что коронавирус поставил всех в один ряд.
Места в больницах не имеют смысла
Кроме того, нет смысла говорить о количестве коек для ковидных больных, если к этим койкам не подведен кислород. Поэтому нужна помощь местных властей, доноров, бизнеса.
Так, по словам Булавиновой, ЮНИСЕФ предоставляет Украине 150 кислородных концентраторов.
Почему важно вакцинироваться против гриппа
Также Екатерина Булавинова отметила, что каждому следует сделать прививку от гриппа, ведь в случае заболевания еще и коронавирусом последствия будут печальными.
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"Вакцинированными от гриппа должны быть все, кто работают на каких-то предприятиях, которые обеспечивают нашу жизнь: то есть, электроэнергия, вода и все остальное. Это достаточно серьезно, потому что комбинация гриппа с коронавирусом будет очень печальным результатом", – отметила Булавинова.