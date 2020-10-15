Представители здравоохранения и медицинские организации в США призвали людей сделать прививку от гриппа, даже несмотря на то, что в мире продолжается пандемия коронавируса. Это снизит нагрузку на медицинские системы, которые и так столкнулись с бременем лечения коронавируса.

Медики клиники Майо отметили, что во время вакцинации никоим образом не возрастают риски инфицирования SARS-CoV-2, пишет Medical Press.

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У этих заболеваний похожие ранние симптомы, люди, больные гриппом, могут ошибочно думать, что у них COVID-19,

– отметил доктор Грегори Поланд, специалист по инфекционным заболеваниям.

Только тест может указать на то, какое именно заболевание у пациента.

Важно! Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцину против гриппа всем, начиная с 6-месячного возраста. Вакцинироваться рекомендовали до конца октября.

CDC заявляет, что вакцина не вызовет у вас заболевание гриппом. Ученые признали, что вакцина от гриппа не идеальна, она не обеспечит 100% защиту, но исследования показывают, что если вакцинированные заболеют, грипп будет протекать легче.

Кроме того, вакцина значительно снижает риск заболеть гриппом в принципе – на 40-60%. А также значительно снижает риск одновременного течения у пациента и гриппа, и COVID-19.

К слову, украинский Минздрав тоже призвал вакцинироваться против гриппа.

Карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. Нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19,

– отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что все имеющиеся в Украине вакцины прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность.