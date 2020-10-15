5 причин, почему в Украине выросла заболеваемость COVID-19: объяснение Ляшко
Не в каждой области пока фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусной болезнью. На то есть объективные причины и все же люди могли бы замедлить темпы распространения болезни, если бы были более ответственными.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.
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Почему выросла заболеваемость:
- Первое – это специфика циркуляции возбудителя на которую ничто не может повлиять.
- Второе – это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции.
- Третье – это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами.
- Четвертое – это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, больше всего возросла заболеваемость в Запорожье, Днепре и Харькове.
Да, в Днепре произошел всплеск заражений именно после празднования Дня города.
В области регистрировали 89-100 случаев, – отпраздновали, прошло 10 дней, заболеваемость выросла до 300-350 случаев,
– отметил Ляшко.
Статистика инфицированных в этих областях
- Запорожская область – 6012 (+112)
- Днепропетровская область – 9834 (+220)
- Харьковская область – 26 913 (+651)
На Харьковщине пока худшая ситуация по Украине, город ежедневно имеет самый высокий прирост больных. К слову, 3 октября в Харькове тоже провели многотысячный концерт по случаю Дня учителя.