Не в каждой области пока фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусной болезнью. На то есть объективные причины и все же люди могли бы замедлить темпы распространения болезни, если бы были более ответственными.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ. Читайте также Кладут в коридорах: на Харьковщине переполнены больницы, мест пациентам не хватает Почему выросла заболеваемость: Первое – это специфика циркуляции возбудителя на которую ничто не может повлиять.

на которую ничто не может повлиять. Второе – это сезонность . Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции.

. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье – это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами.

Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. Четвертое – это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, больше всего возросла заболеваемость в Запорожье, Днепре и Харькове. Да, в Днепре произошел всплеск заражений именно после празднования Дня города. В области регистрировали 89-100 случаев, – отпраздновали, прошло 10 дней, заболеваемость выросла до 300-350 случаев,

– отметил Ляшко. Статистика инфицированных в этих областях Запорожская область – 6012 (+112)

Днепропетровская область – 9834 (+220)

Харьковская область – 26 913 (+651) На Харьковщине пока худшая ситуация по Украине, город ежедневно имеет самый высокий прирост больных. К слову, 3 октября в Харькове тоже провели многотысячный концерт по случаю Дня учителя. Коротко о COVID-19 в Украине: с начала эпидемии заболели 281 239 жителей Украины. 119 650 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, 5302 пациета умерли от осложнений, вызванных инфекцией.