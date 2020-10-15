5 причин, чому в Україні зросла захворюваність на COVID-19: пояснення Ляшка
Чи не в кожній області наразі фіксують значне зростання захворюваності на коронавірусну недугу. На те є об'єктивні причини та все ж люди могли б сповільнити темпи поширення хвороби, якби були відповідальніші.
Про це повідомив заступник міністра Охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.
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Чому зросла захворюваність:
- Перше – це специфіка циркуляції збудника на яку ніщо не може вплинути.
- Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції.
- Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами.
- Четверте — це нехтування правилами навіть суб'єктами господарювання.
- П'яте – проведення масових заходів.
За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, найбільше разі зросла захворюваність у Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.
Так, в Дніпрі стався сплеск інфікувань саме після святкування Дня міста.
В області реєстрували 89−100 випадків, — посвяткували, минуло 10 днів, і захворюваність зросла до 300−350 випадків,
– зазначив Ляшко.
Статистика COVID-19 в цих областях
- Запорізька область – 6 012 (+112);
- Дніпропетровська область – 9 834 (+220);
- Харківська область – 26 913 (+651);
На Харківщині наразі найгірша ситуація по Україні, місто щодня має найвищий приріст хворих. До слова, 3 жовтня в Харкові теж провели багатотисячний концерт з нагоди Дня вчителя.