Чому в Україні значно зросла захворбваність на коронавірус / Unsplash

Чи не в кожній області наразі фіксують значне зростання захворюваності на коронавірусну недугу. На те є об'єктивні причини та все ж люди могли б сповільнити темпи поширення хвороби, якби були відповідальніші.