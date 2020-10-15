Представники охорони здоров'я та медичні організації в США закликали людей зробити щеплення від грипу, навіть попри те, що у світі триває пандемія коронавірусу. Це знизить навантаження на медичні системи, що й так зіткнулися з тягарем лікування коронавірусу.

Медики клініки Майо відзначили, що під час вакцинації ніяким чином не зростають ризики інфікування SARS-CoV-2, пише Medical Press.

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У цих захворювань схожі ранні симптоми, люди, хворі на грип, можуть помилково думати, що у них COVID-19,

–зазначив доктор Грегорі Поланд, фахівець з інфекційних захворювань.

Тільки тест може вказати на те, яке саме захворювання у пацієнта.

Важливо! Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) рекомендують вакцину проти грипу всім, починаючи з 6-місячного віку. Вакцинуватись рекомендували до кінця жовтня.

CDC заявляє, що вакцина не викличе у вас захворювання на грип. Вчені визнали, що вакцина від грипу не ідеальна, вона не забезпечить 100% захист, але дослідження показують, що якщо вакциновані захворіють, грип буде протікати легше.

Крім того, вакцина значно знижує ризик захворіти на грип в принципі — на 40−60%. А також значно знижує ризик одночасного перебігу в пацієнта і грипу, і COVID-19.

До слова, українське МОЗ теж закликало вакцинуватись проти грипу.

Карантин не скасовує необхідності планової вакцинації. Нам необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19,

– зазначив головний санлікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що всі наявні в Україні вакцини пройшли прекваліфікацію ВООЗ і підтвердили свою безпеку.