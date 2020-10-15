Двигаемся к худшему сценарию: Киевская школа экономики опубликовала неутешительный прогноз
Специалисты спрогнозировали 10 тысяч инфицированных ежедневно уже в ноябре, в таком случае значительно возрастет и смертность от коронавируса. В частности, вследствие осложнений недуга могут умереть 20 тысяч человек.
Уже с ноября в Украине могут ежедневно фиксировать до 10 тысяч новых случаев COVID-19, такой прогноз опубликовали и на сайте Киевской школы экономики.
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Украина – среди стран с самым сложным положением, считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.
Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия.
Моделирование Киевской школы экономики свидетельствует о том, что Украина движется к худшему сценарию пандемии: эксперты заявили, что если не взять под контроль ситуацию в зонах вспышки коронавируса, до конца года от COVID-19 могут умереть до 20 тысяч человек.
Также старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко предупредил, что нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит только в случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активными вспышками.
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Киевская школа экономики предложила следующие действия:
- ввести комплексные карантинные ограничения в регионах с активной вспышкой коронавируса;
- усилить готовность больниц к пиковой нагрузке;
- повысить количество тестирований.