Специалисты спрогнозировали 10 тысяч инфицированных ежедневно уже в ноябре, в таком случае значительно возрастет и смертность от коронавируса. В частности, вследствие осложнений недуга могут умереть 20 тысяч человек.

Уже с ноября в Украине могут ежедневно фиксировать до 10 тысяч новых случаев COVID-19, такой прогноз опубликовали и на сайте Киевской школы экономики.

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Украина – среди стран с самым сложным положением, считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Павел Ковтонюк “Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания COVID-19. По показателю смертности – четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина – на последнем месте в Европе”.

Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия.

Моделирование Киевской школы экономики свидетельствует о том, что Украина движется к худшему сценарию пандемии: эксперты заявили, что если не взять под контроль ситуацию в зонах вспышки коронавируса, до конца года от COVID-19 могут умереть до 20 тысяч человек.

Также старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко предупредил, что нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит только в случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активными вспышками.

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Киевская школа экономики предложила следующие действия:

ввести комплексные карантинные ограничения в регионах с активной вспышкой коронавируса;

усилить готовность больниц к пиковой нагрузке;

повысить количество тестирований.

Коротко о COVID-19 в Украине: с начала эпидемии заболели 281 239 жителей Украины. 119 650 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, 5 302 пациента умерли от осложнений, вызванных инфекцией.