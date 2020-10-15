Рухаємось до найгіршого сценарію: Київська школа економіки опублікувала невтішний прогноз
Фахівці спрогнозували 10 тисяч інфікованих щодня вже у листопаді, в такому разі значно зросте й смертність від коронавірусу. Зокрема, внаслідок ускладнень недуги можуть померти 20 тисяч людей.
Вже з листопада в Україні можуть щодня фіксувати до 10 тисяч нових випадків COVID-19, такий прогноз опублікували і на сайті Київської школи економіки.
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Україна – серед країн з найскладнішим становищем, вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.
Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи.
Моделювання Київської школи економіки свідчить про те, що Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії: якщо не взяти під контроль ситуацію в зонах спалаху коронавірусу, до кінця року від COVID-19 можуть померти до 20 тисяч осіб.
Також старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Юрій Ганіченко попередив, що навантаженість на медичну систему буде максимальною і витримає лише у випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом.
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Київська школа економіки запропонувала наступні дії:
- ввести комплексні карантинні обмеження в регіонах з активним спалахом коронавірусу;
- посилити готовність лікарень до пікового навантаження;
- підвищити кількість тестувань.