Фахівці спрогнозували 10 тисяч інфікованих щодня вже у листопаді, в такому разі значно зросте й смертність від коронавірусу. Зокрема, внаслідок ускладнень недуги можуть померти 20 тисяч людей.

Вже з листопада в Україні можуть щодня фіксувати до 10 тисяч нових випадків COVID-19, такий прогноз опублікували і на сайті Київської школи економіки.

Читайте також 5 причин, чому в Україні зросла захворюваність на COVID-19: пояснення Ляшка

Україна – серед країн з найскладнішим становищем, вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Павло Ковтонюк “Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. За показником смертності – четверта. За тестуванням та виявленням хворих на COVID-19 Україна – на останньому місці в Європі”.

Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи.

Моделювання Київської школи економіки свідчить про те, що Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії: якщо не взяти під контроль ситуацію в зонах спалаху коронавірусу, до кінця року від COVID-19 можуть померти до 20 тисяч осіб.

Також старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Юрій Ганіченко попередив, що навантаженість на медичну систему буде максимальною і витримає лише у випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом.

До теми Кладуть в коридорах: на Харківщині переповнені лікарні, місць пацієнтам не вистачає

Київська школа економіки запропонувала наступні дії:

ввести комплексні карантинні обмеження в регіонах з активним спалахом коронавірусу;

посилити готовність лікарень до пікового навантаження;

підвищити кількість тестувань.