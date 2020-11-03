В Україні станом на 3 листопада внаслідок коронавірусної хвороби померли 212 медичних працівників. У МОЗ нагадали про виплати медикам, які працюють з коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов з трибуни парламенту озвучив статистику смертності від коронавірусу в Україні та розповів про кількість зареєстрованих летальних випадків внаслідок COVID-19 серед медичних працівників, передає 24 канал.

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Від коронавірусної хвороби, у нас в країні всього померли 7 532 людей. А кількість лікарів, медичних працівників, які загинули під час боротьби з COVID-19 – 212 осіб,

– зазначив міністр.

Та додав, що виплати 300%, які повинні отримувати медичні працівники за боротьбу з COVID-19, виплачують в повному обсязі.

Окрім того, згідно з рішенням уряду, додатково, починаючи з вересня, всі медичні працівники, які працюють у лікарнях, отримають доплати, незалежно від того, в який спосіб вони працюють.

Які доплати передбачені медикам з вересня

3650 гривень – лікарі;

2,5 тисячі – медичні сестри;

1250 гривень санітари та санітарки.

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Під час виступу Степанова в Раді депутати попросили міністра взяти під контроль ситуацію, яка виникла на Буковині та набула широкого розголосу. Мова про лікаря з Почаєва Івана Венжиновича, який врятував десятки людей від COVID-19, а сам від повторного інфікування коронавірусом помер у вересні. Його тест на коронавірус прийшов негативний, а відтак рідні мають труднощі з отриманням компенсацій.

Нагадаємо, у разі смерті медика від коронавірусу, родина повинна отримати понад 1,5 мільйона гривень.

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