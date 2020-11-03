В Украине по состоянию на 3 ноября в результате коронавирусной болезни умерли 212 медицинских работников. В Минздраве напомнили о выплатах медикам, работающим с коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов с трибуны парламента озвучил статистику смертности от коронавируса в Украине и рассказал о количестве зарегистрированных летальных случаев вследствие COVID-19 среди медицинских работников, передает 24 канал.

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От коронавирусной болезни, у нас в стране всего умерли 7 532 человек. А количество врачей, медицинских работников, погибших во время борьбы с COVID-19 – 212 человек,

– отметил министр.

И добавил, что выплаты 300%, которые должны получать медицинские работники за борьбу с COVID-19, выплачивают в полном объеме.

Кроме того, согласно решению правительства, дополнительно, начиная с сентября, все медицинские работники, которые работают в больницах, получат доплаты, независимо от того, каким образом они работают.

Какие доплаты предусмотрены медикам с сентября

3650 гривен – врачи;

2,5 тысячи – медицинские сестры;

1250 гривен санитары и санитарки.

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Во время выступления Степанова в Раде депутаты попросили министра взять под контроль ситуацию, которая возникла на Буковине и получила широкую огласку. Речь о враче из Почаева Иване Венжиновиче, который спас десятки людей от COVID-19, а сам от повторного инфицирования коронавирусом умер в сентябре. Его тест на коронавирус пришел отрицательный, а значит родные испытывают трудности с получением компенсаций.

Напомним, в случае смерти медика от коронавируса, семья должна получить более 1,5 миллиона гривен.

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