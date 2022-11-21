У нормі, якщо у жінки немає проблем із менструальним циклом, то щомісяця яєчники виробляють одну яйцеклітину. При синдромі полікістозних яєчників, яйцеклітина не розвивається чи не вивільняється під час овуляції. В результаті виникає порушення менструального циклу, яке може призвести до безпліддя та кіст яєчників.

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Чому виникає полікістоз

Вчені точно не знають, чому розвивається полікістоз. Вважається, що на це впливають кілька факторів: спадковість, гормональний дисбаланс, підвищений рівень інсуліну та андрогенів. Високий рівень інсуліну призводить до того, що яєчники виробляють багато тестостерону і це перешкоджає розвитку фолікулів та нормальної овуляції.

В результаті розвивається інсулінорезистентність – це коли клітини організму не реагують на інсулін нормально та його рівень у крові перевищує норму. Інсулінорезистентність також призводить до збільшення ваги, а це може посилити симптоми, оскільки надлишок жиру змушує організм виробляти ще більше інсуліну.

У жінок із синдромом полікістозних яєчників високий ризик розвитку цукрового діабету другого типу, депресії, апное уві сні, високого кров'яного тиску та високого рівня холестерину в крові, що може призвести до серцевих захворювань та інсульту.

Що робити, якщо у вас полікістоз яєчників

Полікістоз не можна вилікувати, але можна контролювати симптоми. Для цього потрібно: