До таких висновків дійшли вчені з Медичної школи Університету Вашингтона. Їхні дані свідчать про те, що вакцина може лікувати різні типи раку молочної залози.

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Оскільки це не було рандомізоване клінічне випробування, результати слід вважати попередніми, але результати є достатньо обнадійливими, тому вакцину тепер оцінюватимуть у більшому, рандомізованому клінічному випробуванні,

– сказала провідна авторка дослідження Мері Дісіс.

Як діє вакцина проти раку грудей

Випробування першої фази було розроблено для оцінки безпеки вакцини, яка націлена на білок, який називається рецептором епідермального фактора росту людини 2 (HER2), і перевірки, чи генерує вона імунну відповідь.

HER2 міститься на поверхні багатьох клітин, але в 30% випадків раку молочної залози HER2 виробляється у сто разів більше, ніж у нормальних клітинах. Ці "HER2-позитивні" види раку, як правило, більш агресивні та частіше рецидивують після лікування, але надмірне виробництво HER2 також викликає імунну реакцію, яка може бути корисною.

Зокрема, пацієнти з HER2-позитивним раком молочної залози, у яких формується тип імунної відповіді, який називається цитотоксичним, вбиває клітини, які мають меншу ймовірність повторного розвитку раку після лікування та мають більшу загальну виживаність, ніж ті, у кого такої імунної відповіді немає. Щоб стимулювати таку реакцію, Дізіс та її колеги створили ДНК-вакцину.

Ефективність та безпечність вакцини

У дослідженні взяли участь 66 жінок з метастатичним раком. Усі жінки пройшли стандартний курс терапії та або досягли повної ремісії. Учасниць дослідження розділили на три групи, кожна з яких отримала по три ін’єкції. Одна група отримала три ін’єкції низької дози (10 мкг) вакцини, одна група отримала три ін’єкції з проміжною дозою 100 мкг, а інша група – три ін’єкції високої дози 500 мкг. Вони також отримали імуностимулюючий препарат.

Потім за учасниками спостерігали від трьох до 13 років (середній період спостереження становив майже 10 років). Результати показали, що вакцина безпечна та ефективна. Вона успішно стимулювала необхідну цитотоксичну імунну відповідь, не викликаючи серйозних побічних ефектів, причому найсильніша імунна відповідь спостерігалася у пацієнтів, які отримали середню дозу.