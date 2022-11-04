К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона. Их данные свидетельствуют о том, что вакцина может лечить разные типы рака молочной железы.

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Поскольку это не было рандомизированное клиническое испытание, результаты следует считать предварительными, но результаты достаточно обнадеживающими, поэтому вакцину теперь будут оценивать в большем, рандомизированном клиническом испытании,

– сказала ведущая автор исследования Мэри Дисис.

Как действует вакцина против рака груди

Испытание первой фазы было разработано для оценки безопасности вакцины, нацеленной на белок, который называется рецептором эпидермального фактора роста человека 2 (HER2), и проверки, генерирует ли она иммунный ответ.

HER2 находится на поверхности многих клеток, но в 30% случаев рака молочной железы HER2 производится в сто раз больше, чем в нормальных клетках. Эти "HER2-положительные" виды рака, как правило, более агрессивны и чаще рецидивируют после лечения, но чрезмерное производство HER2 также вызывает иммунную реакцию, которая может быть полезна.

В частности, пациенты с HER2-положительным раком молочной железы, у которых формируется тип иммунного ответа, называемый цитотоксическим, убивает клетки, которые имеют меньшую вероятность повторного развития рака после лечения и имеют большую общую выживаемость, чем те, у кого такого иммунного ответа нет. Чтобы стимулировать такую реакцию, Дизис и ее коллеги создали ДНК-вакцину.

Эффективность и безопасность вакцины

В исследовании приняли участие 66 женщин с метастатическим раком. Все женщины прошли стандартный курс терапии и достигли полной ремиссии. Участниц исследования разделили на три группы, каждая из которых получила по три инъекции. Одна группа получила три инъекции низкой дозы (10 мкг) вакцины, одна группа получила три инъекции с промежуточной дозой 100 мкг, а другая – три инъекции высокой дозы 500 мкг. Они также получили иммуностимулирующий препарат.

Затем за участниками наблюдали от трех до 13 лет (средний период наблюдения составлял около 10 лет). Результаты показали, что вакцина безопасна и эффективна. Она успешно стимулировала необходимый цитотоксический иммунный ответ, не вызывая серьезных побочных эффектов, причем сильнейший иммунный ответ наблюдался у пациентов, получивших среднюю дозу.