Втрата ваги та підвищення рівня глюкози в крові є відомими ознаками, але досі було невідомо, коли відбуваються ці зміни та якою мірою. Якщо лікарі зможуть краще зрозуміти, як і коли відбуваються ці зміни до діагностики раку підшлункової залози, це дозволить проводити ранню діагностику захворювання.

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Нове дослідження раку підшлункової залози

Вчені досліджували відомі ознаки раку підшлункової залози і спостерігали, коли вони розвиватися. Щоб провести це дослідження, науковці використали великий набір даних понад 10 мільйонів людей в Англії. Великий розмір набору даних був важливим для того, щоб висновки представляли всю популяцію.

Вони порівняли індекс маси тіла (для втрати ваги) і рівень цукру майже 9000 людей, у яких був діагностований рак підшлункової залози, з показниками групи з майже 35 000 людей, які не мали цього захворювання. Та виявили, що різка втрата ваги у людей з раком підшлункової залози почалася ще за два роки до того, як їм поставили діагноз.

Ранні ознаки раку підшлункової залози

На момент встановлення діагнозу середній ІМТ людей з раком підшлункової залози був майже на три одиниці нижчим, ніж у людей, які не хворіли на рак. Підвищення рівня глюкози було виявлено ще раніше – за три роки до встановлення діагнозу.

Цей аналіз показав, що втрата ваги у людей з діабетом пов’язана з вищим ризиком розвитку раку підшлункової залози, ніж у людей без діабету. А підвищення рівня глюкози у людей без діабету було пов’язане вищим ризиком раку підшлункової залози, ніж у людей з діабетом.

Результати свідчать про те, що до незрозумілої втрати ваги, головним чином у людей з діабетом, слід ставитися з підозрою. Крім того, підвищення рівня глюкози, особливо у людей без збільшення ваги, слід розглядати як потенційний червоний прапорець для раку підшлункової залози.