В норме, если у женщины нет проблем с менструальным циклом, то ежемесячно яичники вырабатывают одну яйцеклетку. При синдроме поликистозных яичников яйцеклетка не развивается или не высвобождается во время овуляции. В результате возникает нарушение менструального цикла, которое может привести к бесплодию и кистам яичников.

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Почему возникает поликистоз

Ученые точно не знают, почему развивается поликистоз. Считается, что на это оказывают влияние несколько факторов: наследственность, гормональный дисбаланс, повышенный уровень инсулина и андрогенов. Высокий уровень инсулина приводит к тому, что яичники производят много тестостерона и это препятствует развитию фолликулов и нормальной овуляции.

В результате развивается инсулинорезистентность – когда клетки организма не реагируют на инсулин нормально и его уровень в крови превышает норму. Инсулинорезистентность также приводит к увеличению веса, а это может усугубить симптомы, поскольку избыток жира заставляет организм производить еще больше инсулина.

У женщин с синдромом поликистозных яичников высок риск развития сахарного диабета второго типа, депрессии, апноэ во сне, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина в крови, что может привести к сердечным заболеваниям и инсульту.

Что делать, если у вас поликистоз яичников

Поликистоз нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы. Для этого нужно: